US OPEN: Pasar Tetap Tenang Meski Risiko Shutdown AS

Shutdown pemerintah AS, yang pertama dalam tujuh tahun terakhir, memang menimbulkan kekhawatiran, tetapi reaksi pasar tetap moderat. Meski sejumlah lembaga federal menghentikan operasional dan pembayaran kepada beberapa pegawai ditangguhkan, investor tidak panik. Pasar telah lebih dulu pricing in risiko kebuntuan politik ini, sehingga penurunan yang terjadi relatif kecil dan tidak menyerupai aksi jual besar-besaran.

Namun, faktor penting tetap ada: terhentinya publikasi data makro utama, seperti laporan ketenagakerjaan mingguan (NFP), yang menambah ketidakpastian dan membatasi kemampuan pasar menilai kondisi ekonomi secara akurat. Meski begitu, sebagian besar pelaku pasar berasumsi bahwa kebuntuan anggaran hanya akan berdampak terbatas dan jangka pendek, dengan ekspektasi tercapainya kesepakatan politik dalam waktu dekat.

Ketegangan politik akibat rivalitas Demokrat dan Republik, serta pemilu 2026 yang semakin dekat, tetap menjadi faktor risiko. Namun untuk saat ini, Wall Street lebih fokus pada data ekonomi dan keputusan The Fed. Federal Reserve, dengan mempertimbangkan meningkatnya ketidakpastian, kemungkinan akan lebih berhati-hati terkait potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Meski situasi politik di Washington masih labil, pasar keuangan terlihat siap menghadapi skenario ini dan tidak memperkirakan gejolak tajam. Ketenangan moderat investor menunjukkan bahwa shutdown pemerintah sebagian besar sudah diperhitungkan pasar, dengan potensi dampak negatif yang terbatas dan bersifat sementara.

US500 (H1 Interval)

Futures S&P 500 (US500) naik saat perdagangan pagi meskipun ada gangguan akibat shutdown pemerintah AS. Kebuntuan politik di Washington dan penghentian sementara operasional lembaga federal tidak memicu reaksi pasar yang kuat, menandakan investor menganggap situasi ini hanya sementara dengan dampak ekonomi yang terbatas.

Sumber: xStation5

Berita Emiten:

IBM (IBM.US) dan AMD (AMD.US) menjalin kemitraan strategis untuk menghadirkan infrastruktur AI canggih bagi Zyphra, perusahaan berbasis San Francisco yang fokus pada open-source software dan riset AI. Kesepakatan ini memberi Zyphra akses ke sumber daya komputasi awan milik IBM, mendukung pengembangan dan pelatihan model AI berskala besar. Kolaborasi ini menandai langkah penting dalam kemajuan teknologi AI generatif, serta menunjukkan bagaimana raksasa teknologi bersatu mendorong inovasi. Zyphra baru-baru ini menutup putaran pendanaan senilai $1 miliar untuk mempercepat pengembangan solusi AI terobosan.

Fortress Biotech (FBIO.US) anjlok sekitar 34% pada perdagangan Rabu setelah FDA menolak persetujuan obat CUTX-101 untuk penyakit langka Menkes. Berita negatif ini memicu tekanan jual tajam dan menyeret harga saham perusahaan.

Nike’s (NKE.US) naik lebih dari 3% setelah merilis laporan kinerja kuartal pertama yang melampaui ekspektasi analis. Strategi fokus pada cabang olahraga utama seperti lari dan basket mulai membuahkan hasil nyata. Pendorong utama adalah pertumbuhan pendapatan wholesale melalui kemitraan dengan Amazon dan Foot Locker. Selain itu, penjualan sepatu lari mencatat peningkatan signifikan. Hasil positif ini langsung disambut antusias investor, mendorong permintaan saham Nike.

Marvell Technology’s (MRVL.US) turun sekitar 3% setelah mendapat downgrade dari analis. Meskipun bisnis data center Marvell hampir tiga kali lipat dalam dua tahun terakhir berkat prosesor XPU kustom dan portofolio chip AI yang kuat, keterbatasan visibilitas pasar serta meningkatnya persaingan di segmen prosesor XPU membuat analis lebih berhati-hati. Kenaikan harga saham yang terlalu cepat juga menambah alasan untuk adopsi sikap konservatif terhadap prospek perusahaan.