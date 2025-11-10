- Wall Street kembali mencatat kenaikan setelah RUU yang memicu harapan akan berakhirnya penutupan pemerintah.
- Wall Street kembali mencatat kenaikan setelah RUU yang memicu harapan akan berakhirnya penutupan pemerintah.
- Saham teknologi memimpin kenaikan, memulihkan hampir seluruh kerugian baru-baru ini.
- Perubahan potensial pada Obamacare membebani perusahaan asuransi kesehatan.
Wall Street melonjak tajam pada hari Senin setelah Senat AS meloloskan kesepakatan bipartisan untuk mengakhiri rekor shutdown pemerintah selama 40 hari — langkah besar pertama menuju pembukaan kembali lembaga-lembaga federal. Futures indeks AS berhasil memulihkan hampir seluruh penurunan dua sesi sebelumnya, dengan sentimen positif juga terlihat di pasar kripto dan obligasi (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%).
Shutdown pemerintah yang kini memasuki hari ke-41 telah membuat 1,4 juta pekerja federal tidak dibayar dan mengganggu layanan penting termasuk perjalanan udara dan bantuan pangan bagi 41 juta warga Amerika. Kesepakatan bipartisan di Senat memberikan pendanaan sementara hingga 30 Januari, anggaran penuh untuk beberapa lembaga, serta pembayaran gaji tertunda untuk pegawai federal.
Namun, sejumlah Demokrat seperti Senator Schumer dan Warren menentang paket tersebut karena tidak mencakup perpanjangan subsidi kesehatan yang akan dibahas kembali pada Desember. RUU ini juga mengganti biaya SNAP dan WIC selama shutdown, tetapi masih harus melewati pemungutan suara di DPR sebelum mencapai meja Presiden Trump.
Saham teknologi memimpin reli pasar hari ini, dengan kelompok “Magnificent 7” (Mag7) menjadi pendorong utama kenaikan indeks saham utama AS. Nvidia menjadi penggerak terbesar dalam grup tersebut (NVDA.US: +3,6%), diikuti oleh Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%), dan Amazon (AMZN.US: +2%). Kenaikan signifikan juga terlihat pada saham semikonduktor lainnya seperti AMD (+5,4%), Micron (+7,1%), dan Intel (+2,5%), menandakan kuatnya momentum di sektor teknologi dan AI.
Optimisme pasar juga mendorong rotasi dari saham defensif (consumer staples, energi, layanan kesehatan) ke aset berisiko dengan potensi pertumbuhan lebih tinggi. Sumber: Bloomberg Finance LP
US100 (D1)
Futures Nasdaq 100 rebound kuat hari ini, kini hanya 0,3% di bawah pemulihan penuh dari dua sesi terakhir. Indeks telah kembali di atas area resistance dekat 25.375 poin dan mencoba menembus rata-rata pergerakan eksponensial 10 hari. Dengan RSI netral di sekitar 55, investor memiliki ruang untuk menyesuaikan posisi di tengah kabar positif tentang shutdown dan musim laporan keuangan yang masih berlangsung.
Sumber: xStation5
Berita Emiten:
-
Saham perusahaan asuransi kesehatan turun pada hari Senin setelah mantan Presiden Donald Trump menyerukan agar subsidi Obamacare dialihkan langsung kepada konsumen. Saham Centene turun 8,4%, Elevance Health melemah 1,6%, dan UnitedHealth turun 0,3%. Subsidi tersebut, yang akan berakhir pada akhir tahun, awalnya diperkenalkan selama masa pandemi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun kini menjadi pusat perdebatan dalam shutdown federal selama 40 hari terkait pendanaan kesehatan.
-
Monday.com anjlok 16% meskipun perusahaan mencatat hasil kuartal III terbaik sepanjang sejarah dan penurunan signifikan pada kerugian bersih. Pendapatan naik 26% menjadi USD 317 juta, melampaui proyeksi, sementara laba operasional disesuaikan mencapai rekor USD 47,5 juta. Perusahaan mempertahankan panduan keuangan tahun penuhnya, tetapi kekhawatiran investor terhadap dampak AI pada perangkat lunak produktivitas kantor terus membebani sentimen pasar. Pesimisme ini juga dipicu oleh panduan pendapatan tahunan yang lebih sempit dari ekspektasi sebelumnya.
-
Nvidia (NVDA.US) CEO Jensen Huang dari Nvidia meminta pasokan chip tambahan dari TSMC saat kunjungannya ke Taiwan, menandakan permintaan AI yang tetap kuat. Huang menyebut dukungan TSMC sebagai faktor penting dalam kesuksesan Nvidia, dan menambahkan bahwa semua pemasok memori AI utama kini telah meningkatkan kapasitas produksinya. Meskipun saham teknologi berkapitalisasi besar sempat tertekan akibat skeptisisme terhadap sektor AI, Nvidia tetap menjadi perusahaan paling bernilai di dunia. CEO TSMC, C.C. Wei, memperkirakan penjualan rekor akan berlanjut seiring permintaan yang terus melampaui pasokan.
-
Pfizer (PFE.US: +1%) mengumumkan akuisisi senilai USD 10 miliar terhadap pengembang obat penurun berat badan Metsera, mengalahkan Novo Nordisk dalam persaingan ketat.
Metsera menerima tawaran Pfizer dengan alasan risiko antimonopoli pada penawaran Novo (NOVOB.DK: +2,2%). Kesepakatan ini memberi Pfizer akses strategis ke pasar obat penurun berat badan yang tengah booming, meskipun produk Metsera masih beberapa tahun dari peluncuran. Novo Nordisk menyatakan akan fokus mengembangkan pipeline obat obesitasnya sendiri.
-
Rumble (RMBL.US) melonjak 9% setelah platform video tersebut berhasil mempersempit rugi bersih kuartal III menjadi USD 16,3 juta, dari USD 31,5 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan turun tipis menjadi USD 24,8 juta, sementara pengguna aktif bulanan menurun menjadi 47 juta. Investor menyambut baik peningkatan monetisasi dan efisiensi biaya, meskipun jumlah pengguna menurun.
