Wall Street melonjak tajam pada hari Senin setelah Senat AS meloloskan kesepakatan bipartisan untuk mengakhiri rekor shutdown pemerintah selama 40 hari — langkah besar pertama menuju pembukaan kembali lembaga-lembaga federal. Futures indeks AS berhasil memulihkan hampir seluruh penurunan dua sesi sebelumnya, dengan sentimen positif juga terlihat di pasar kripto dan obligasi (US100: +1,5%, US2000: +1,4%, US500: +0,9%, US30: +0,4%).

Shutdown pemerintah yang kini memasuki hari ke-41 telah membuat 1,4 juta pekerja federal tidak dibayar dan mengganggu layanan penting termasuk perjalanan udara dan bantuan pangan bagi 41 juta warga Amerika. Kesepakatan bipartisan di Senat memberikan pendanaan sementara hingga 30 Januari, anggaran penuh untuk beberapa lembaga, serta pembayaran gaji tertunda untuk pegawai federal.

Namun, sejumlah Demokrat seperti Senator Schumer dan Warren menentang paket tersebut karena tidak mencakup perpanjangan subsidi kesehatan yang akan dibahas kembali pada Desember. RUU ini juga mengganti biaya SNAP dan WIC selama shutdown, tetapi masih harus melewati pemungutan suara di DPR sebelum mencapai meja Presiden Trump.

Saham teknologi memimpin reli pasar hari ini, dengan kelompok “Magnificent 7” (Mag7) menjadi pendorong utama kenaikan indeks saham utama AS. Nvidia menjadi penggerak terbesar dalam grup tersebut (NVDA.US: +3,6%), diikuti oleh Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%), dan Amazon (AMZN.US: +2%). Kenaikan signifikan juga terlihat pada saham semikonduktor lainnya seperti AMD (+5,4%), Micron (+7,1%), dan Intel (+2,5%), menandakan kuatnya momentum di sektor teknologi dan AI.

Optimisme pasar juga mendorong rotasi dari saham defensif (consumer staples, energi, layanan kesehatan) ke aset berisiko dengan potensi pertumbuhan lebih tinggi. Sumber: Bloomberg Finance LP

US100 (D1)

Futures Nasdaq 100 rebound kuat hari ini, kini hanya 0,3% di bawah pemulihan penuh dari dua sesi terakhir. Indeks telah kembali di atas area resistance dekat 25.375 poin dan mencoba menembus rata-rata pergerakan eksponensial 10 hari. Dengan RSI netral di sekitar 55, investor memiliki ruang untuk menyesuaikan posisi di tengah kabar positif tentang shutdown dan musim laporan keuangan yang masih berlangsung.

Sumber: xStation5

Berita Emiten: