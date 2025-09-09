Bursa saham AS memulai hari dengan kenaikan tipis, meski investor tetap berhati-hati menjelang data inflasi penting dan laporan keuangan Oracle. US500 dibuka naik 0,2% dan US100 menguat 0,1%.

Setelah penutupan kemarin, Nasdaq mencetak rekor baru. Indeks masih melanjutkan tren naik, didorong permintaan kuat terhadap saham teknologi dan AI. Optimisme global juga ditopang ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, setelah data tenaga kerja yang lebih lemah menekan imbal hasil obligasi dan melemahkan dolar ke level terendah dalam tujuh minggu. Sementara itu, emas mencapai rekor baru.

Menjelang rilis data CPI dan PPI, investor akan mencermati sinyal arah kebijakan Fed — khususnya apakah data lemah akan memperkuat skenario pemangkasan suku bunga tahun ini. Pasar juga menanti revisi data ketenagakerjaan, yang diperkirakan menunjukkan penurunan rekor.



US500 (D1)

Sumber: Xstation

Pembeli masih menunjukkan kekuatan pada grafik. Koreksi terakhir dengan cepat dipulihkan, dan tren naik berlanjut tanpa hambatan berarti. Harga telah kembali di atas batas bawah kanal tren naik dan kini mendekati ATH (All Time High) terakhir, yang menjadi satu-satunya resistensi jelas. Jika pertumbuhan melambat atau terjadi penurunan, kemungkinan besar harga akan masuk fase konsolidasi dengan batas atas ATH dan dukungan kuat di sekitar USD 6.300.

Berita Emiten:

Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US) — Saham keduanya melonjak lebih dari 8% setelah diumumkan akan masuk ke indeks S&P 500. Ini bukan hanya prestise, tetapi juga mendatangkan arus modal dari investor institusi yang fokus pada indeks terbesar dunia.

Oracle (ORCL.US) — Raksasa cloud akan merilis laporan keuangan setelah sesi berakhir. Pasar memperkirakan penurunan tipis pada pendapatan dan EPS.

Verizon (VZ.US), AT&T (T.US) — Saham operator telekomunikasi jatuh lebih dari 4%. Hal ini dipicu akuisisi besar oleh SpaceX (Echostar), yang memperkuat posisi Starlink dan berpotensi memangkas pangsa pasar penyedia internet tradisional.

Atlassian (TEAM.US) — Saham naik lebih dari 6% setelah mengumumkan akan meninggalkan bisnis data center dan memigrasi pelanggan ke cloud.

UnitedHealth Group (UNH.US) — Saham naik lebih dari 3% setelah menerima evaluasi positif atas rencana bisnis dan rekomendasi dari bank investasi besar.