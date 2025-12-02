Wall Street menunjukkan tanda-tanda stabilisasi hari ini setelah aksi jual kemarin. Futures pada indeks-indeks utama bergerak sedikit lebih tinggi, mengisyaratkan upaya pasar untuk memulihkan sebagian kerugian.

Fokus investor tetap pada keputusan Federal Reserve. Pasar berspekulasi apakah The Fed akan mengubah nada terkait arah suku bunga ke depan — sesuatu yang dapat berdampak besar pada valuasi saham pertumbuhan, terutama sektor teknologi. Perusahaan teknologi dan emiten yang terkait artificial intelligence, yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi motor reli pasar, kini menjadi yang paling sensitif terhadap perubahan sentimen dan ekspektasi kebijakan moneter.

Tekanan tambahan datang dari data ISM Manufacturing PMI kemarin, yang menunjukkan bahwa sektor industri AS kembali berada dalam fase kontraksi. PMI bulan November berada di 48.2 poin, turun dari 48.7 pada Oktober — menandai sembilan bulan berturut-turut aktivitas melemah. Penurunan pesanan baru menjadi 47.4 poin dan turunnya subindeks ketenagakerjaan ke 44.0 poin semakin memperburuk gambaran permintaan. Di saat yang sama, indeks harga naik ke 58.5 poin, menunjukkan meningkatnya tekanan biaya meski permintaan melemah.

Kombinasi data tersebut menciptakan tantangan bagi The Fed. Di satu sisi, pelemahan aktivitas industri dan permintaan akan mendukung kebijakan yang lebih dovish. Di sisi lain, tekanan biaya yang terus meningkat bisa menahan kekhawatiran inflasi dan membatasi ruang pemangkasan suku bunga yang cepat. Alhasil, The Fed kemungkinan akan mengambil pendekatan seimbang dan berhati-hati, mempertimbangkan risiko pertumbuhan serta tekanan inflasi.

Secara keseluruhan, kondisi pasar saat ini mencerminkan rebound moderat, ketidakpastian arah kebijakan The Fed, lemahnya data industri, serta meningkatnya kekhawatiran mengenai kesehatan perusahaan teknologi.

US500 (H1 Interval)

Futures S&P 500 bergerak sedikit menguat hari ini, mencatat rebound dari koreksi lokal kemarin. Pasar tetap berada di atas area moving average utama (EMA 25, 50, dan 100), menandakan dominasi teknikal dari sisi bullish serta potensi lanjutan kenaikan. RSI berada di zona netral cenderung optimis, memberi ruang bagi potensi upside tambahan. Meski begitu, pasar tetap berhati-hati, menunggu data makro mendatang dan perkembangan sentimen global. Area support pada moving average masih solid, namun arah selanjutnya akan sangat bergantung pada sinyal pasar mendatang.

Berita Emiten

Janux Therapeutics (JANX.US) terapresiasi tajam setelah rilis hasil awal uji klinis kanker prostat fase 1. Meskipun data awal menunjukkan profil keamanan dan efikasi yang positif, pasar bereaksi negatif karena hasil tersebut belum menunjukkan keunggulan yang jelas dibandingkan terapi pesaing, serta mengindikasikan proses komersialisasi yang mungkin lebih panjang.



Marvell Technology (MRVL.US) naik 2.5% secara intraday setelah laporan bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi startup chip AI “Celestial AI.” Nilai transaksi dapat melebihi 5 miliar dolar dan berpotensi memperkuat posisi Marvell dalam segmen AI serta mempercepat pengembangan teknologi baru. Namun pasar tetap berhati-hati terhadap tantangan integrasi. Investor juga menunggu rilis hasil Q3, yang diperkirakan menunjukkan EPS 0.74 dolar dan pendapatan 2.07 miliar dolar (tumbuh 72% dan 36% y/y).



Credo Technology (CRDO.US) naik hampir 25% setelah laporan kinerja mengalahkan ekspektasi pasar dan memberikan pandangan optimistis untuk kuartal-kuartal berikutnya.



MongoDB (MDB.US) melonjak lebih dari 20% setelah laporan Q3 menunjukkan pertumbuhan kuat pada pendapatan platform Atlas serta meningkatnya relevansi dalam aplikasi AI. Pendapatan Atlas tumbuh sekitar 30%, dan analis memproyeksikan ekspansi kuat berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.