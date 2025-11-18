Pada hari Selasa, indeks berjangka AS melemah. Selama beberapa hari terakhir, pasar menyaksikan aksi jual tajam dan berkepanjangan pada aset kripto, yang tampaknya dipicu oleh meningkatnya aversi risiko dan volatilitas yang lebih tinggi di pasar saham. Ketidakpastian tumbuh terkait keberlanjutan reli yang didorong sektor teknologi, dan perhatian Wall Street mulai beralih ke laporan keuangan Nvidia (NVDA.US) yang akan dirilis besok setelah sesi AS berakhir. Komentar positif dari analis Evercore ISI belum tercermin pada pergerakan saham hari ini, yang turun lebih dari 2%.

Pada pekan yang berakhir 18 Oktober 2025, jumlah klaim awal tunjangan pengangguran AS tercatat 232.000, hampir tidak berubah dari periode sebelumnya dan tetap berada di atas rata-rata beberapa bulan terakhir.

Jumlah penerima lanjut meningkat sedikit menjadi 1,957 juta, dibandingkan 1,947 juta pada pekan sebelumnya.

Angka ini tetap mendekati level tertinggi sejak 2021. Selama shutdown pemerintah federal, laporan pengangguran dan data ekonomi penting tidak dipublikasikan sesuai jadwal sehingga menyulitkan penilaian kondisi pasar tenaga kerja secara akurat. Baik dolar maupun indeks saham tidak merespons signifikan terhadap data tertunda ini. Pasar menunggu laporan pasar tenaga kerja pada Kamis dan data upah riil pada Jumat.

Di sektor teknologi, AMD dan Micron menonjol dengan penurunan hari ini, mengoreksi kenaikan sebelumnya yang sempat bertahan meski indeks melemah. Saham PDD Holdings dari China (pemilik Temu, PDD.US) juga turun setelah hasil yang mengecewakan.

Sumber: xStation5

Sumber: xStation5

Makro AS

US Core Durable Goods Revised MoM: 0.3% vs 0.4% ekspektasi dan 0.4% sebelumnya

US Durable Goods Revised YoY: 2.9% (Prakiraan 2.9%, Sebelumnya 2.9%)

US Factory Orders MoM: aktual 1.4% (Prakiraan 1.4%, Sebelumnya -1.3%)

Indeks Pasar Perumahan NAHB tercatat 38 vs 37 ekspektasi dan 37 sebelumnya.

Indeks dolar AS (USDIDX) melemah tipis setelah data makro AS dirilis sedikit lebih lemah dari perkiraan, terutama pada pertumbuhan pesanan barang tahan lama.

Berita Emiten

Axalta (AXTA.US) naik hari ini setelah mengumumkan merger dengan Akzo Nobel, yang akan menciptakan raksasa pelapis industri global dengan nilai estimasi 25 miliar dolar. Transaksi ini diharapkan selesai antara akhir 2026 hingga awal 2027, memberikan pemegang saham Akzo Nobel porsi 55% dan pemegang saham Axalta 45% di entitas baru tersebut. Perusahaan gabungan menargetkan pendapatan tahunan sekitar 17 miliar dolar dan sinergi biaya sebesar 600 juta dolar, dengan 90% akan terealisasi dalam tiga tahun pertama. Entitas ini akan mempertahankan dua kantor pusat di Amsterdam dan Philadelphia, serta pada masa transisi akan tercatat di dua bursa sebelum akhirnya pindah ke NYSE dengan nama dan simbol baru. Greg Poux-Guillaume, CEO Akzo Nobel, akan memimpin perusahaan gabungan yang mencakup lebih dari 100 merek, 173 fasilitas produksi, dan 91 pusat riset.



Sumber: xStation5

Blue Owl Capital (OWL.US) turun sekitar 5% setelah tekanan dari keputusan menangguhkan penebusan saham investor di dana private BDC senilai 1,8 miliar dolar hingga bergabung dengan OBDC publik bernilai 17,6 miliar dolar pada awal tahun depan. Setelah merger, investor dana private akan menerima saham OBDC, yang dengan diskon pasar saat ini dapat berarti potensi kerugian hingga 20%. Blue Owl menyatakan bahwa langkah ini akan menciptakan platform yang lebih efisien, meningkatkan potensi pendapatan, dan mengembalikan likuiditas bagi pemegang dana private, menekankan bahwa volatilitas BDC baru-baru ini bersifat alami dan mencerminkan dinamika pasar, bukan penurunan kualitas kredit.

LifeMD (LFMD.US) turun lebih dari 10% setelah laporan kuartal ketiga yang meleset dari ekspektasi pada pendapatan dan laba, meski penjualan tumbuh 13% YoY. Perusahaan memperbarui panduan untuk mencerminkan dampak penjualan mayoritas saham di WorkSimpli Software. Untuk Q4 2025, perusahaan memperkirakan pendapatan 45–46 juta dolar dan EBITDA yang disesuaikan 3–4 juta dolar. Proyeksi pendapatan penuh 2025 direvisi menjadi 192–193 juta dolar, turun dari 250–255 juta sebelumnya. Namun EBITDA disesuaikan diperkirakan naik menjadi 13,5–14,5 juta dolar, meningkat sekitar 254% dibanding 2024.

Ceva (CEVA.US) turun lebih dari 10%, tetapi telah memulihkan sebagian kerugian setelah pembukaan penawaran umum 3 juta saham, dengan opsi tambahan 450.000 saham untuk penjamin emisi dalam 30 hari. Semua saham dijual oleh perusahaan, yang berencana menggunakan dana untuk akuisisi potensial, investasi teknologi atau bisnis pendukung, serta keperluan umum seperti modal kerja, belanja modal, atau pembelian kembali saham.



Sumber: xStation5