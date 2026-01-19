Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) turun lebih dari 1,5% hari ini, jatuh di bawah level pembukaan sesi 2 Januari 2026 dan menghapus seluruh kenaikan year-to-date. Perdagangan saham AS di pasar reguler ditutup hari ini karena hari libur nasional, namun pasar bereaksi tajam terhadap berita yang muncul selama akhir pekan.

Donald Trump mengumumkan tarif sebesar 10% terhadap negara-negara ekonomi utama Uni Eropa dan Inggris, yang dilaporkan akan mulai berlaku pada 1 Februari. Ia juga mengancam akan menaikkan tarif tersebut hingga 25% apabila kesepakatan pembelian Greenland tidak tercapai. Investor menilai langkah ini berlebihan. Alih-alih menguat, dolar AS justru melemah, sementara sentimen risiko global memburuk secara signifikan. Eskalasi hubungan Washington–Brussels juga berpotensi membawa konsekuensi besar bagi perusahaan teknologi AS yang memiliki eksposur operasional di Eropa.

Indeks DAX Jerman di pasar reguler turun lebih dari 1,2%. Penurunan US100 menjadi perhatian serius, mengingat hasil keuangan yang sangat kuat dari TSMC dan euforia di sektor semikonduktor sebelumnya gagal mendorong indeks ke rekor tertinggi baru. Selama beberapa bulan terakhir, saham perangkat lunak juga berada di bawah tekanan, dengan penurunan yang meluas dari Salesforce hingga ServiceNow. Saham Meta Platforms dan Microsoft juga menunjukkan kinerja yang tertinggal.

Apabila isu tarif terus mendominasi agenda pasar, potensi koreksi yang lebih dalam pada ekuitas AS menjadi semakin besar. Di sisi lain, pasar menilai skenario tercapainya kesepakatan Greenland sebelum 1 Februari sebagai sesuatu yang tidak realistis.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.