Sentimen konsumen AS berdasarkan survei University of Michigan (UoM) untuk Februari tercatat di level 57.3, lebih tinggi dari ekspektasi 55.0 dan naik dari 56.4 pada Januari. Indeks kondisi saat ini melonjak tajam ke 58.3 dari 53.7, sementara indeks ekspektasi meningkat lebih moderat.

Ekspektasi inflasi satu tahun turun ke 3.5%, dibandingkan ekspektasi 4.0% dan realisasi 4.0% pada Januari. Sementara itu, ekspektasi inflasi lima tahun tercatat sedikit lebih tinggi dari perkiraan, yakni 3.4% dibandingkan 3.3% yang diharapkan dan 3.3% pada Januari.

Volatilitas pada kontrak berjangka Nasdaq 100 masih berlanjut. Sejak pukul 15:45, US100 sempat turun hampir 200 poin, namun secara keseluruhan masih menguat lebih dari 1.5% pada hari ini.

Saham Nvidia melonjak lebih dari 5%, sementara Amazon turun lebih dari 8% dan Alphabet melemah hampir 3%. Di sisi lain, sejumlah saham lain mencatatkan penguatan signifikan, dengan sektor software menunjukkan rebound yang cukup kuat.