Kontrak berjangka Nasdaq berhasil menghentikan tren penurunan selama tiga hari berturut-turut, memantul dari exponential moving average (EMA) 30 hari seiring munculnya gelombang optimisme baru di sektor AI setelah laporan keuangan rekor dari raksasa semikonduktor TSMC. Meredanya ketegangan geopolitik turut menopang selera risiko, meskipun musim laporan keuangan yang sedang berlangsung tetap membuat investor bersikap waspada.

Tekanan jual pada US100 kemarin terhenti tepat sebelum level retracement Fibonacci 61,8% dari gelombang penurunan Oktober–November 2025. Kontrak ditutup di area EMA30 (ungu muda) dan menunjukkan rebound yang solid sejak awal sesi Eropa. Saat ini, kenaikan masih tertahan di area Fibonacci 78,6% dan berpotensi berlanjut atau justru tertahan, tergantung hasil laporan keuangan bank-bank AS yang dirilis pada sesi berikutnya. Sumber: xStation5

Apa yang Mendorong US100 Hari Ini?

