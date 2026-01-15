Kontrak berjangka Nasdaq berhasil menghentikan tren penurunan selama tiga hari berturut-turut, memantul dari exponential moving average (EMA) 30 hari seiring munculnya gelombang optimisme baru di sektor AI setelah laporan keuangan rekor dari raksasa semikonduktor TSMC. Meredanya ketegangan geopolitik turut menopang selera risiko, meskipun musim laporan keuangan yang sedang berlangsung tetap membuat investor bersikap waspada.
Tekanan jual pada US100 kemarin terhenti tepat sebelum level retracement Fibonacci 61,8% dari gelombang penurunan Oktober–November 2025. Kontrak ditutup di area EMA30 (ungu muda) dan menunjukkan rebound yang solid sejak awal sesi Eropa. Saat ini, kenaikan masih tertahan di area Fibonacci 78,6% dan berpotensi berlanjut atau justru tertahan, tergantung hasil laporan keuangan bank-bank AS yang dirilis pada sesi berikutnya. Sumber: xStation5
Apa yang Mendorong US100 Hari Ini?
-
TSMC mencatat tonggak penting dengan pendapatan mencapai TWD 1 triliun serta pertumbuhan laba bersih rekor sebesar 35% pada kuartal keempat 2025. High-performance computing tetap menjadi mesin utama bisnis perusahaan, dengan chip canggih berukuran 7 nm atau lebih kecil kini menyumbang 77% dari total pendapatan wafer.
-
Perusahaan berencana mengalokasikan belanja modal sebesar USD 52–56 miliar pada 2026, mencerminkan keyakinan kuat terhadap keberlanjutan boom AI global. TSMC memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sekitar 30%, melampaui estimasi analis, seiring meningkatnya permintaan akselerator AI dari klien seperti Nvidia, AMD, serta operator pusat data besar. Ekspansi akan mencakup pembangunan fasilitas fabrikasi baru di Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, sementara pengembangan chip paling canggih tetap dipusatkan di Taiwan.
-
Risiko geopolitik sedikit mereda setelah Presiden AS Donald Trump menunjukkan nada yang lebih lunak terhadap Iran, menyebut bahwa aksi protes mulai mereda dan mengurangi kekhawatiran akan intervensi militer AS dalam waktu dekat. Hal ini menekan permintaan aset safe haven yang sebelumnya mendorong harga emas dan minyak ke level tertinggi beberapa sesi. Meski demikian, ketegangan geopolitik secara keseluruhan masih tinggi, dan konflik yang berlangsung tetap membatasi agresivitas risk-on di Wall Street.
-
Laporan keuangan bank-bank AS berpotensi memberikan dampak ganda bagi sektor teknologi. Kinerja kuartal IV yang kuat dari Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan BlackRock dapat meningkatkan selera risiko pasar secara keseluruhan. Namun, potensi rebalancing modal ke sektor keuangan yang sebelumnya tertekan juga bisa membatasi ruang kenaikan lanjutan saham teknologi, termasuk Nvidia yang naik sekitar 0,9% pada perdagangan pra-pasar.
