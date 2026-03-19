Sinyal 'Hawkish' dari Fed?

Sikap kebijakan moneter saat ini tetap dianggap sesuai.

Implikasi dari situasi di Timur Tengah masih belum pasti.

Ekspektasi inflasi meningkat tajam, terutama akibat kenaikan harga minyak.

Proyeksi inflasi direvisi naik untuk tahun berjalan.

Ekspektasi inflasi jangka panjang tetap konsisten dengan pencapaian target 2% dalam horizon proyeksi.

The Fed terus berada dalam mode merespons kondisi inflasi dan pasar tenaga kerja.

Keputusan pemangkasan suku bunga sebelumnya diharapkan dapat mendukung pasar tenaga kerja.

Inflasi kemungkinan akan meningkat dalam jangka pendek, namun sulit diprediksi dalam jangka panjang.

The Fed akan mengambil keputusan berdasarkan setiap pertemuan.

Pernyataan Powell cenderung seimbang. The Fed tampaknya tetap berada dalam mode wait-and-see, setidaknya hingga akhir masa jabatan Powell saat ini.

Inflasi tetap berada dalam tren menurun, meskipun terjadi krisis harga minyak baru-baru ini (durasi belum diketahui).

Sebelumnya, terdapat banyak tanda bahwa inflasi mulai menurun (kemajuan dalam membatasi dampak tarif terhadap harga produk).

Jika tidak ada kemajuan dalam penurunan inflasi hingga pertengahan tahun, maka pemangkasan suku bunga akan sulit diharapkan.

Sedikit lebih sedikit anggota FOMC yang kini mendukung pemangkasan, namun konsensus masih mengarah ke sana.