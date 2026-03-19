09.51 · 19 Maret 2026

Sinyal 'Hawkish' dari Fed?

  • Sikap kebijakan moneter saat ini tetap dianggap sesuai.

  • Implikasi dari situasi di Timur Tengah masih belum pasti.

  • Ekspektasi inflasi meningkat tajam, terutama akibat kenaikan harga minyak.

  • Proyeksi inflasi direvisi naik untuk tahun berjalan.

  • Ekspektasi inflasi jangka panjang tetap konsisten dengan pencapaian target 2% dalam horizon proyeksi.

  • The Fed terus berada dalam mode merespons kondisi inflasi dan pasar tenaga kerja.

  • Keputusan pemangkasan suku bunga sebelumnya diharapkan dapat mendukung pasar tenaga kerja.

  • Inflasi kemungkinan akan meningkat dalam jangka pendek, namun sulit diprediksi dalam jangka panjang.

  • The Fed akan mengambil keputusan berdasarkan setiap pertemuan.

  • Pernyataan Powell cenderung seimbang. The Fed tampaknya tetap berada dalam mode wait-and-see, setidaknya hingga akhir masa jabatan Powell saat ini.

  • Inflasi tetap berada dalam tren menurun, meskipun terjadi krisis harga minyak baru-baru ini (durasi belum diketahui).

  • Sebelumnya, terdapat banyak tanda bahwa inflasi mulai menurun (kemajuan dalam membatasi dampak tarif terhadap harga produk).

  • Jika tidak ada kemajuan dalam penurunan inflasi hingga pertengahan tahun, maka pemangkasan suku bunga akan sulit diharapkan.

  • Sedikit lebih sedikit anggota FOMC yang kini mendukung pemangkasan, namun konsensus masih mengarah ke sana.

  • Perlu dicatat bahwa meskipun konsensus untuk pemangkasan pada 2026 tetap tidak berubah, jumlah anggota FOMC yang mengindikasikannya kini lebih sedikit.

Sumber: Bloomberg Finance LP

  • Guncangan harga minyak dapat tercermin dalam inflasi inti. Jika tidak ada kemajuan inflasi, maka tidak akan ada pemangkasan.

  • Kemajuan tarif yang lebih lambat menyebabkan proyeksi inflasi lebih tinggi.

  • Sebagian kenaikan proyeksi juga disebabkan oleh tingginya harga minyak.

  • The Fed tidak dapat sepenuhnya menilai bagaimana guncangan minyak akan memengaruhi perekonomian.

  • Guncangan minyak dapat sebagian atau sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan produksi energi domestik (kenaikan produksi minyak, gas, dan lainnya).

  • Suku bunga saat ini berada di batas antara netral dan restriktif.

  • Kunci saat ini adalah menjaga suku bunga tetap sedikit restriktif namun tidak berlebihan.

  • The Fed berada dalam posisi sulit, menyeimbangkan berbagai faktor risiko.

  • Powell tidak berniat meninggalkan posisinya selama investigasi DOJ terkait ketidakteraturan masih berlangsung.

  • Powell belum memutuskan apakah akan tetap menjadi gubernur The Fed setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Ia akan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik bagi rakyat dan ekonomi Amerika.

  • Pasar tenaga kerja menunjukkan beberapa tanda pelemahan, terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Keseimbangan risiko saat ini cenderung negatif.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
