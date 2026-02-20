US500 mencoba stabil setelah penurunan terbaru, menjadikannya momen yang tepat untuk mengevaluasi musim laporan keuangan Q4 2025. Korporasi AS kembali mencatat percepatan, tidak hanya pada laba tetapi juga pertumbuhan pendapatan. Dari perspektif fundamental, momentum pendapatan setidaknya sama pentingnya dengan laba karena mencerminkan permintaan riil, bukan sekadar efek margin atau efisiensi biaya.

Tingkat pertumbuhan pendapatan blended S&P 500 untuk Q4 saat ini berada di 9% YoY, yang merupakan yang terkuat dalam tiga tahun terakhir. Jika angka ini bertahan hingga akhir musim laporan, maka akan menjadi pertumbuhan pendapatan tertinggi sejak Q3 2022 (11,0%). Yang penting, ekspektasi pertumbuhan pendapatan telah direvisi naik sepanjang musim laporan.

9% YoY: pertumbuhan blended pendapatan S&P 500 saat ini untuk Q4

7,8%: estimasi per 31 Desember 2025

6,5%: estimasi per 30 September 2025

10 dari 11 sektor melaporkan pertumbuhan pendapatan YoY

Tiga sektor mencatat pertumbuhan dua digit: Teknologi Informasi, Layanan Komunikasi, dan Kesehatan

Kontribusi terbesar berasal dari empat sektor berikut.

Teknologi Informasi

Pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 20,6% dari 17,9%

Kejutan positif utama:

Apple: $143,76 miliar vs $138,39 miliar ekspektasi

Super Micro Computer: $12,68 miliar vs $10,42 miliar ekspektasi

Microsoft: $81,27 miliar vs $80,31 miliar ekspektasi

Layanan Kesehatan

Pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 10,3% dari 9,0%

Kejutan positif:

Cigna: $72,50 miliar vs $70,31 miliar ekspektasi

CVS Health: $105,69 miliar vs $103,70 miliar ekspektasi

Eli Lilly: $19,29 miliar vs $17,94 miliar ekspektasi

Centene: $49,73 miliar vs $48,39 miliar ekspektasi

Layanan Komunikasi

Pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 12,2% dari 10,2%

Laporan utama:

Alphabet: $113,83 miliar vs $111,32 miliar ekspektasi

Meta: $59,89 miliar vs $58,46 miliar ekspektasi

Industrial

Pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 7,8% dari 5,8%

Kejutan positif:

Boeing: $23,95 miliar vs $22,60 miliar ekspektasi

RTX: $24,24 miliar vs $22,69 miliar ekspektasi

Caterpillar: $19,13 miliar vs $17,85 miliar ekspektasi

Kejutan Positif Lainnya

Apollo Global Management: $9,86 miliar vs $4,77 miliar ekspektasi

Phillips 66: $36,33 miliar vs $33,86 miliar ekspektasi

Amazon: $213,39 miliar vs $211,44 miliar ekspektasi

Ford: $45,90 miliar vs $43,60 miliar ekspektasi

Selanjutnya: Proyeksi Mulai Mendingin

Analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan melambat sepanjang 2026:

Q1 2026: 8,7% YoY

Q2 2026: 7,9%

Q3 2026: 7,3%

Q4 2026: 7,4%

US500 (Timeframe D1)

Data musim laporan dari FactSet terlihat kuat, namun hal ini belum diterjemahkan menjadi percepatan pada futures S&P 500. Divergensi ini cukup mengkhawatirkan karena dapat mengindikasikan bahwa valuasi telah bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan laba, sehingga saham diperdagangkan pada ekspektasi yang sangat tinggi dengan ruang kenaikan yang lebih terbatas.

Di sisi lain, momentum laba dan pendapatan tetap memberikan dukungan fundamental bagi level valuasi pasar AS yang relatif tinggi.