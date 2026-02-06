Sentimen pasar pada sesi Jumat terlihat jauh lebih konstruktif. Indeks volatilitas VIX terkoreksi hampir 10% dari level tertinggi lokalnya dan turun sekitar 5% sejak tengah malam. Kontrak berjangka US500 naik lebih dari 0.7%, sementara US100 menguat sekitar 1.3%.

Pasar Asia kembali stabil setelah sempat melemah di awal perdagangan Jumat, meskipun investor masih menunjukkan kehati-hatian yang tinggi terhadap sektor teknologi. Saham Amazon sempat jatuh sekitar 11% pada perdagangan after-hours AS, namun penurunan tersebut kini menyempit menjadi sekitar 7%. Perusahaan berencana mengalokasikan belanja hingga $200 miliar untuk kecerdasan buatan tahun ini, namun panduan laba dan pendapatan yang disampaikan dinilai kurang meyakinkan oleh investor.

Faktor geopolitik juga memberikan ruang bernapas bagi pasar. Amerika Serikat melanjutkan negosiasi dengan Iran di Oman, dan fakta bahwa pembicaraan masih berlangsung dipandang investor sebagai sinyal positif yang mengurangi posisi agresif terkait risiko konflik militer AS–Teheran.

Dari Eropa, Kremlin menyatakan bahwa diskusi terbaru yang melibatkan Ukraina dan Rusia bersifat bermakna dan konstruktif. Presiden Zelensky menyebutkan bahwa putaran negosiasi berikutnya berpotensi berlangsung di Amerika Serikat, yang mengindikasikan kedua pihak mungkin mulai mendekati titik kompromi, setidaknya pada satu isu kunci.

US500 dan VIX (D1)

Kontrak berjangka S&P 500 terkoreksi ke sekitar 100 poin di bawah EMA 50-hari (garis oranye). Penurunan dari puncak masih tergolong moderat, dan indeks tetap berada sekitar 300 poin di bawah level rekor tertinggi.

Sumber: xStation5

Musim Laba AS (Data FactSet per 4 Februari)

Meski terjadi koreksi baru-baru ini, S&P 500 masih menampilkan karakteristik yang biasanya menopang pasar bullish, yaitu pertumbuhan laba dua digit. Saat ini, indeks berada di jalur untuk mencatatkan kuartal kelima berturut-turut dengan pertumbuhan EPS dua digit. Dalam sepekan terakhir saja, pertumbuhan EPS Q4 gabungan melonjak dari 8.2% menjadi 11.9%. Jika angka ini bertahan, maka ini akan menjadi pertama kalinya sejak periode Q4 2017–Q4 2018 indeks mencatat lima kuartal berturut-turut dengan pertumbuhan laba tahunan dua digit.

Penting untuk dicatat bahwa peningkatan ini telah terbangun secara konsisten selama beberapa bulan:

Per 30 September, pertumbuhan laba Q4 diperkirakan sekitar 7.2%

Per 31 Desember, naik menjadi 8.3%

Saat ini, tingkat gabungan telah mencapai 11.9%

Dengan kata lain, musim laporan keuangan ini terus menaikkan standar kinerja indeks.

Sumber Kenaikan Laba

Percepatan pertumbuhan laba terkonsentrasi pada tiga sektor berdampak besar: Teknologi Informasi, Industri, dan Layanan Komunikasi. Ketiganya menjadi pendorong utama revisi naik sejak akhir tahun.

Industri: pergeseran narasi terbesar, namun dengan komponen satu kali yang signifikan.

Pertumbuhan laba sektor ini berbalik dari -0.3% menjadi +25.6% sejak 31 Desember, terutama didorong oleh dua kejutan besar: Boeing: $9.92 vs -$0.44 ekspektasi GE Vernova: $13.48 vs $2.93 ekspektasi



Nuansa penting: kedua hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor satu kali, yakni keuntungan besar dari penjualan aset pada Boeing dan manfaat pajak signifikan pada GE Vernova. Hal ini mendongkrak statistik musim laba, namun tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan laba berkelanjutan.

Teknologi Informasi: dukungan berkualitas tinggi bagi indeks.

Sektor teknologi mendorong pertumbuhan laba gabungan dari 25.8% menjadi 29.8% YoY, dengan kontribusi utama dari: Apple: $2.84 vs $2.67 Microsoft: $4.14 vs $3.91

Layanan Komunikasi: Meta kembali menjadi penggerak utama.

Pertumbuhan sektor ini meningkat dari 6.2% menjadi 10.2%, dipimpin oleh: Meta Platforms: $8.88 vs $8.21



Looking ahead

Pasar masih memproyeksikan pertumbuhan laba dua digit berlanjut setelah Q4. Proyeksi konsensus untuk empat kuartal ke depan tetap ambisius, memperkuat pandangan bahwa fundamental, khususnya laba, masih menjadi penopang utama valuasi pasar saham. Sejauh ini, musim laba Q4 memenuhi ekspektasi tersebut.

Q1 2026: 11.7%

Q2 2026: 14.9%

Q3 2026: 15.2%

Q4 2026: 15.4%

Sumber: FactSet Research Systems

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.