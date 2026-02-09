Sentimen pasar di penghujung sesi Eropa dan pada paruh kedua perdagangan Wall Street menunjukkan perbaikan yang jelas. Kontrak US100 kini menguat lebih dari 1%, sementara US500 dan US2000 masing-masing naik sekitar 0.7% dan 0.8%. Penguatan hari ini terutama didorong oleh saham-saham teknologi berkapitalisasi besar. Sejumlah saham mencatatkan kenaikan signifikan. Oracle, Palantir, dan Applovin masing-masing melonjak di kisaran +7% hingga +15%. Di saat yang sama, saham Nvidia naik sekitar 3.5%, sementara Broadcom menguat 5.4%.



US100 mengalami perubahan arah seiring dinamika yang terjadi sejak pembukaan sesi Wall Street. Akselerasi penguatan semakin terlihat, dan harga berhasil menembus EMA 100-hari (ditandai dengan kurva ungu), yang sebelumnya berulang kali menjadi level teknikal kunci penopang tren naik pada grafik. Semakin lama harga bertahan di atas level ini, semakin besar peluang untuk memperpanjang tren kenaikan secara keseluruhan.

