Futures S&P 500 (US500) mencatat penurunan yang cukup jelas menjelang pembukaan pasar saham Amerika Serikat, dengan sentimen ekuitas tetap tertekan di tengah kenaikan harga energi, terutama minyak. Pasar juga terbebani oleh laporan mengenai negosiasi antara China dan Iran, di mana China dilaporkan menekan agar jalur pelayaran melalui Selat Hormuz tetap sepenuhnya terbuka tanpa pembatasan.

Investor khawatir bahwa konflik di Timur Tengah dapat berlangsung lebih lama, sementara eskalasi ketegangan di kawasan Teluk Persia terus meningkat. Indeks Dolar AS sudah mendekati level 100, memulihkan kerugian selama beberapa bulan terakhir terhadap sekeranjang mata uang utama, sementara kenaikan imbal hasil obligasi turut menambah tekanan terhadap aset berisiko. Dalam artikel ini akan dibahas kondisi terbaru pasar saham AS, pergerakan indeks volatilitas VIX, serta faktor makroekonomi dan geopolitik yang memengaruhi sentimen investor.

Dalam jangka pendek, US500 kemungkinan masih akan bergerak mengikuti batas bawah trendline, meskipun penembusan di bawah level 6800 poin dapat memicu tekanan tambahan untuk menguji kembali level terendah lokal di sekitar 6720 poin. Indikator RSI pada interval jangka pendek lima menit kembali mendekati level 30, yang menandakan kondisi oversold.

Pada pukul 12:30 GMT, data makroekonomi utama AS akan dirilis, termasuk penjualan ritel dan laporan pasar tenaga kerja NFP. Hasil data yang lebih kuat dari perkiraan dapat semakin mendukung penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi, sementara data yang sedikit lebih lemah atau sesuai ekspektasi berpotensi meredakan sebagian kekhawatiran inflasi. Skenario yang paling berisiko tampaknya adalah hasil data yang jauh di atas ekspektasi atau justru jauh di bawah perkiraan, karena yang terakhir dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi resesi.

Imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun naik tiga basis poin menjadi hampir 4,2%, dan kenaikan ini berpotensi menjadi peningkatan mingguan terbesar sejak April. Futures S&P 500 turun sekitar 0,5%. Iran meluncurkan sejumlah besar rudal dan drone ke beberapa negara Teluk pada malam sebelumnya. Israel dan Amerika Serikat juga melanjutkan serangan udara terhadap Iran. Penduduk di Dubai menerima peringatan serangan rudal pada hari Jumat, sementara Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain juga melaporkan adanya serangan.

US500, VIX (interval M5)

Sumber: xStation5

Indeks VIX mencapai level tertinggi lokal setelah sempat turun di bawah 23 selama perdagangan semalam. Permintaan terhadap lindung nilai terhadap potensi penurunan lebih lanjut tetap tinggi, karena pasar menilai apakah valuasi saat ini masih dapat dipertahankan dalam kondisi kenaikan imbal hasil obligasi dan tekanan inflasi yang kembali meningkat.

Sumber: xStation5

