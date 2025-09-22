Week Ahead: Data PMI jadi indikator awal Q3

Saham AS didorong oleh The Fed

IPO melonjak seiring antusiasme terhadap emiten baru, namun Klarna melemah

Mengapa risiko konsentrasi bukan penghalang kenaikan pasar AS

Data PMI akan memberi informasi krusial saat kita menutup Q3

SNB akan menyiapkan landasan menuju suku bunga negatif

Pidato Powell jadi sorotan, namun kata-kata Miran lebih penting bagi pasar

Saham-saham berpeluang dibuka lebih rendah di AS dan Inggris hari ini karena reli risiko jeda, meski saham Jepang melonjak di awal pekan setelah kekhawatiran pengetatan BoJ mereda. Dengan minimnya rilis data ekonomi di awal pekan untuk menentukan arah pasar, fokus bisa bergeser ke dua perkembangan teknologi: pertama, jabat tangan antara Presiden Donald Trump dan Elon Musk di peringatan Charlie Kirk; kedua, kabar bahwa Larry Ellison, Michael Dell, dan Lachlan Murdoch masuk konsorsium investor yang mencoba membeli TikTok di AS.

Saham Tesla naik 15% pekan lalu. Setelah sempat anjlok tajam saat perselisihan publik antara Musk dan Trump awal tahun ini, persahabatan yang kembali terjalin dapat berdampak positif bagi harga saham, dan reli terbaru berpotensi berlanjut pekan ini.

The Fed: nyaman memangkas suku bunga di latar ekonomi yang solid

Kesimpulan utama pekan lalu: Federal Reserve nyaman memangkas suku bunga dalam kondisi ekonomi AS bukan resesi dan inflasi masih di atas target 2%. Panggung siap untuk kelanjutan reli saham AS menuju kuartal IV: kondisi keuangan longgar, saham di rekor tertinggi, credit spreads menyempit, dan pelonggaran moneter lebih lanjut di depan mata. Dot plot The Fed menyiratkan dua pemangkasan lagi tahun ini, dan dengan pergantian kepemimpinan di The Fed beberapa bulan ke depan, bisa ada pelonggaran lebih lanjut pada 2026.

Saham AS: rangkaian kemenangan yang kuat

Pasar saham AS menorehkan banyak rekor pekan lalu. S&P 500 menembus rekor pada Jumat; Russell 2000 juga mencetak rekor intraday, meski akhirnya tutup -0,77%; mid cap AS naik >2% sepanjang pekan, mengungguli kenaikan S&P 500 +1,2%. Saham AS berada dalam tren menang kuat: lima bulan beruntun naik sejak level terendah April. S&P 500 +37%, Nasdaq 100 +48%, Russell +41%—impresif, terutama setelah awal tahun yang lambat. Sinyal optimisme lain: gelombang IPO kembali marak. 169 perusahaan melantai di AS pada Agustus, lebih banyak daripada total IPO sepanjang 2024.

Namun tidak semuanya positif: Klarna, yang IPO awal bulan ini, turun 17% sejak listing—antara lain karena kritik rencana ekspansi dan kabar CEO merombak kendali atas kepemilikan. Sell-off ini bisa bersifat sementara.

Teknologi memimpin reli saham AS. S&P 500 equal-weight kesulitan menandingi indeks berbobot kapitalisasi yang didominasi raksasa teknologi, seperti terlihat pada grafik di bawah. Saham top performer di S&P 500 sepanjang September termasuk Tesla, Oracle, Micron Technology, dan Intel. Sebaliknya, saham terkait konsumen menjadi yang terlemah, termasuk Lululemon dan Dollar Tree.

Kekhawatiran risiko konsentrasi di AS berlebihan

Dominasi teknologi membuat risiko konsentrasi kembali meningkat di pasar saham AS. Magnificent 7 kini mencakup >30% bobot indeks AS. Nvidia, Google, dan Microsoft bernilai gabungan $11,1 triliun—lebih dari sepertiga ukuran ekonomi AS yang diperkirakan > $30 triliun tahun ini.

Namun, indeks yang top-heavy tidak selalu bermasalah—dan kami tidak melihat ini menghalangi kenaikan saham AS dalam kondisi saat ini. 10 saham teratas di Jerman, Prancis, Brasil, Korea Selatan, dan China mencakup >50% bobot indeks negaranya. Jadi, meskipun tema AI jelas menjadi pendorong utama saham AS saat ini, tingkat konsentrasi S&P 500 yang lebih rendah dibanding rekan global justru bisa membuat saham AS lebih menarik.

Grafik 1: S&P 500 dan S&P 500 berbobot setara.

Sumber: XTB and Bloomberg

Semua mata tertuju pada pasar obligasi Inggris

Isu lain yang bisa mendominasi awal pekan: imbas dari data peminjaman sektor publik Inggris untuk Agustus. Peminjaman melampaui proyeksi OBR dalam 5 bulan pertama tahun fiskal. Wacana belanja publik tambahan—termasuk potensi penghapusan batas tunjangan anak ke-2—dapat meningkatkan tekanan pada yield gilt tenor panjang di awal pekan. Dengan Bank of England kian menjauh dari pemangkasan suku bunga, pasar gilt Inggris menjadi salah satu pasar obligasi global terlemah pekan lalu, khususnya di ujung panjang kurva. Pound juga melemah terhadap USD—hampir -1% sepekan—meski memulihkan sebagian di pagi ini.

Dolar AS menguat pekan lalu, didukung kenaikan yield Treasury. Walau The Fed memberi sinyal suku bunga lebih rendah ke depan, Treasury justru melemah dan yield naik setelah sebelumnya turun tajam jelang pertemuan FOMC. Namun ini kemungkinan reaksi awal semata, dan yield tidak akan naik setajam itu dalam beberapa hari ke depan.

Rencana visa H-1B Trump bisa berdampak pada Amazon

Awal pekan relatif sepi pada Senin. Kami memantau potensi imbas rencana pemerintahan Trump menaikkan biaya aplikasi visa H-1B menjadi $100.000. Kebijakan baru ini sudah berlaku, dan bisa berdampak pada mega-cap tech yang mempekerjakan ribuan pemegang H-1B—Amazon terbanyak, disusul Microsoft, Meta, Apple, dan Google. Meski perusahaan-perusahaan ini mampu membayar, sektor lain yang bergantung pada H-1B—misalnya kesehatan dan pendidikan—bisa kesulitan rekrutmen ke depan.

Emas melonjak ke rekor baru

Harga emas menembus rekor baru pada Senin, di atas $3.700/oz, seiring meningkatnya kekhawatiran pelonggaran moneter di AS sementara ekonomi tetap tangguh. Kenaikan emas yang tak henti dengan rekor beruntun membuat indikator teknikal seperti MACD terlihat overbought. Namun, sebagai pelindung nilai inflasi tertua dan dengan The Fed bersiap memulai siklus pelonggaran berikutnya, emas kemungkinan tetap ditopang beberapa bulan ke depan.

Menjelang pekan ini, fokus tertuju pada rilis PMI terbaru dan serangkaian pidato pejabat Fed. Berikut agenda kunci yang perlu dipantau:

1. Data PMI

Ini akan memberi pembaruan tepat waktu tentang bagaimana perusahaan-perusahaan swasta global menghadapi tarif AS. Survei PMI dirilis Selasa, menjadi bacaan bulanan final untuk Q3 2025. PMI komposit Eropa diperkirakan naik tipis pada September ke 51,1. Meski ada kekhawatiran pada ekonomi Jerman, analis memperkirakan PMI komposit Jerman naik ke 50,7, meski sektor jasa diperkirakan tetap negatif.

Di Inggris, bisa ada kabar kurang baik untuk pertumbuhan: PMI komposit diperkirakan turun ke 53,0 dari 53,5 pada Agustus. Manufaktur diperkirakan tetap negatif di 46,7—jika terkonfirmasi, ini adalah 12 bulan berturut-turut di wilayah negatif. Jasa juga diproyeksikan melemah ke 53,5 dari 54,2. Pelemahan jasa mengkhawatirkan bagi prospek pertumbuhan Inggris mengingat ekonomi yang dominan jasa. Konsumen yang hati-hati dan beban pajak meningkat kurang baik bagi dunia usaha.

Indeks AS juga diperkirakan sedikit moderat bulan lalu. Meski tarif mungkin membebani beberapa sektor ekonomi AS, pemangkasan suku Fed dapat melapangkan jalan bagi pertumbuhan ke depan. Secara keseluruhan, rilis PMI ini dapat menunjukkan kesenjangan yang melebar antara prospek pertumbuhan AS dan Eropa.

2. Keputusan Swiss National Bank

Ini adalah pertemuan SNB pertama sejak AS menerapkan tarif 39% pada Swiss. Franc Swiss menjadi mata uang G10 berkinerja terbaik sejauh September dan naik >13% YTD terhadap USD. Ini berpotensi membuat SNB khawatir terhadap risiko deflasi.

Dengan SNB kemungkinan tetap menahan suku bunga dalam jangka panjang, komunikasi menjadi kunci. SNB diperkirakan akan fokus pada risiko deflasi di pertemuan ini dan bisa membuka jalan menuju suku bunga negatif dalam beberapa bulan. Dengan demikian, pertemuan Kamis bisa meredam penguatan CHF dalam jangka pendek.

3. Pidato pejabat The Fed

Ada 17 pejabat Fed yang akan berbicara dalam beberapa hari ke depan, termasuk Ketua Jerome Powell pada Selasa soal prospek ekonomi—akan diawasi ketat untuk melihat apakah ia mendukung pemangkasan berlanjut hingga 2026. Namun, pembicara paling menarik bisa jadi anggota baru Stephen Miran, yang berbicara sesaat sebelum Powell di Economic Club of New York.

Miran memilih pemangkasan 50 bp pekan lalu, dan besar kemungkinan ia juga anggota Fed yang memproyeksikan 100 bp lagi pemangkasan tahun ini sesuai dot plot. Investor ingin tahu alasan di balik keinginan pemangkasan agresif ketika ekonomi masih kuat dan inflasi di atas target 2%. Pidatonya juga akan dianalisis untuk melihat implikasi terhadap calon pejabat Fed versi Trump ke depan, serta apa artinya bagi kebijakan The Fed di masa mendatang.