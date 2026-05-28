  
3:27 PM · 28 May 2026

PILNE: Axios podaje, że Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie, ale potrzebują jeszcze ostatecznej zgody Trumpa🚨

Według Axios, jednej z najbardziej wiarygodnych agencji w Waszyngtonie, negocjatorzy USA i Iranu osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie 60-dniowego memorandum (MOU), które przedłużyłoby zawieszenie broni i otworzyło rozmowy o irańskim programie nuklearnym. Brakuje już tylko finalnej zgody Trumpa — prezydent poprosił mediatorów o "kilka dni do namysłu".

Co zawiera umowa?

Szczegóły ujawnione przez Axios są bardzo konkretne. Cieśnina Hormuz ma zostać w pełni otwarta — bez opłat i bez nękania statków, a Iran zobowiązuje się usunąć miny z cieśniny w ciągu 30 dni od podpisania. Równolegle zniesiona zostałaby blokada morska USA, proporcjonalnie do przywracania żeglugi komercyjnej. Iran formalnie zobowiązałby się nie dążyć do broni jądrowej, a w ciągu 60-dniowego okna negocjacyjnego omówione zostałoby, jak pozbyć się wysoko wzbogaconego uranu i jak ograniczyć dalsze wzbogacanie. Ze swojej strony USA obiecuje rozmowy o zniesieniu sankcji, odblokowaniu zamrożonych irańskich funduszy oraz mechanizmie dostarczania towarów i pomocy humanitarnej do Iranu.

Dlaczego rynki reagują natychmiast?

Reakcja rynku widoczna na dzisiejszych kwotowaniach jest podręcznikowym przykładem "anticipation trade". Ropa naftowa (OIL -0.25%, OIL.WTI -0.48%) spada, bo potencjalne otwarcie Hormuz oznacza powrót irańskiej ropy na rynek i wzrost globalnej podaży. Dolar traci (USDIDX -0.16%, USDPLN -0.29%), bo zmniejszenie geopolitycznego napięcia odpycha kapitał od safe haven, co automatycznie winduje EURUSD (+0.21%) i GBPUSD (+0.10%). Złoto lekko zyskuje (+0.11%) wobec słabości USD.

Dlaczego jeszcze nie świętować?

Trump i jego doradcy kilkakrotnie już sądzili, że są blisko porozumienia — żadne dotychczas nie doszło do skutku. Co kluczowe, Iran oficjalnie nie potwierdził, że dysponuje "niezbędnymi zgodami" ze swojej strony — to twierdzenie pochodzi wyłącznie od anonimowych urzędników amerykańskich. Axios to agencja z bardzo dobrym track recordem w Waszyngtonie i jej informacje traktowane są przez rynki poważnie, jednak do momentu oficjalnego podpisu Trumpa cały scenariusz pozostaje w kategorii niepotwierdzonych doniesień. Rynki grają dziś na samą możliwość przełomu — jeśli deal nie dojdzie do skutku, korekta może być równie gwałtowna jak obecny ruch.

 

Na ten moment US100 wymazuje wszystkie spadki z całego dnia i obecnie zyskuje w ujęciu intraday.Źródło: xStation 

 

28 May 2026, 3:38 PM

🚨BREAKING: Axios reports that the USA and Iran have reached an agreement, but still need Trump's final approval
