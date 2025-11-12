Calendario economico: voto Shutdown (12.11.2025)

- La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti voterà sul disegno di legge del Senato che finanzierà le agenzie federali fino alla fine di gennaio 2026, potenzialmente ponendo fine al più lungo shutdown governativo della storia.
- I commenti dei membri della Fed e della BCE saranno i principali fattori di movimento per l’EUR/USD.
- I rapporti di OPEC e API dovrebbero aumentare la volatilità nel mercato del petrolio.
La sessione odierna si prevede relativamente tranquilla per quanto riguarda le principali uscite macroeconomiche, con l’attenzione degli investitori concentrata sul voto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sul disegno di legge sul bilancio federale approvato dal Senato, che potrebbe porre fine allo shutdown governativo durato oltre 40 giorni. Molti Democratici hanno già promesso di bloccare il disegno di legge, ritenendo insufficiente la promessa di “rivedere” la riforma sanitaria a dicembre. Il primo voto dovrebbe iniziare intorno alle 22:00 CET.
Dal punto di vista macro, gli eventi più importanti saranno i discorsi dei membri di Fed e BCE, particolarmente rilevanti per la volatilità dell’EUR/USD. Le aspettative per un taglio dei tassi negli Stati Uniti a dicembre stanno lentamente tornando, poiché i recenti dati ADP hanno mostrato una diminuzione media di circa 11.000 posti di lavoro a settimana nelle ultime quattro settimane. Per il mercato petrolifero, gli eventi chiave saranno la pubblicazione del rapporto OPEC e dei dati API sulle scorte di greggio negli Stati Uniti.
A Wall Street saranno pubblicati i risultati finanziari di Cisco Systems, Tencent Music Entertainment e Circle Internet, mentre in Europa sono già disponibili i report di Bayer e Infineon.
Calendario economico di oggi:
-
08:00 CET – Germania: Dati inflazione di ottobre
-
IPCA a/a: 2,3% (previsto 2,3%; precedente 2,4%)
-
IPCA m/m: 0,3% (previsto 0,3%; precedente 0,2%)
-
IPC a/a: 2,3% (previsto 2,3%; precedente 2,4%)
-
IPC m/m: 0,3% (previsto 0,3%; precedente 0,2%)
-
-
09:30 CET – Cina: Total Social Financing di ottobre
-
Previsto 1.230,0 Mld; precedente 3.530,0 Mld
-
-
09:30 CET – Cina: Offerta di moneta M2 (a/a)
-
Previsto 8,1%; precedente 8,4%
-
-
09:30 CET – Cina: Nuovi prestiti ottobre
-
Previsto 460,0 Mld; precedente 1.290,0 Mld
-
-
09:30 CET – Cina: Crescita prestiti in essere (a/a)
-
Previsto 6,6%; precedente 6,6%
-
-
11:00 CET – Eurozona: Riunione Eurogruppo
-
11:00 CET – USA: Rapporto mensile OPEC
-
11:45 CET – Eurozona: Discorso di Schnabel (BCE)
-
12:40 CET – Eurozona: Discorso di de Guindos (BCE)
-
13:00 CET – USA: Rapporto mensile OPEC
-
13:00 CET – USA: Indice rifinanziamento mutui (precedente 1.290,8)
-
13:00 CET – USA: Indice mercato mutui (precedente 332,3)
-
13:00 CET – USA: Tasso mutuo 30 anni MBA (precedente 6,31%)
-
13:05 CET – UK: Discorso di Pill (BoE MPC)
-
14:30 CET – Canada: Dati edilizia e costruzioni di settembre
-
Permessi di costruzione: +0,8% m/m (precedente -1,2% m/m)
-
-
15:20 CET – USA: Discorso di Williams (FOMC)
-
16:20 CET – USA: Discorso di Waller (Fed)
-
22:30 CET – USA: Rapporto EIA
-
Scorte petrolio API: precedente +6,500 M
-
-
22:45 CET – Nuova Zelanda: Vendite al dettaglio di ottobre
-
Vendite carte elettroniche m/m: precedente -0,5%
-
Vendite carte elettroniche a/a: precedente +1,0%
-
