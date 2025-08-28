Disputa Trump-Cook. Ultimi commenti 💡

Il presidente Donald Trump ha annunciato di aver esercitato il suo diritto di revocare la nomina di Lisa Cook, membro del Board of Governors della Fed, sostenendo che ci fossero motivi validi per farlo. La Casa Bianca ha dichiarato che Cook era stata “credibilmente accusata di mentire” e che la sua rimozione avrebbe migliorato la responsabilità della Fed. Lisa Cook ha impugnato la decisione in tribunale, chiedendo un provvedimento temporaneo per bloccare il licenziamento, definendo la mossa di Trump illegale. Nel frattempo, il candidato di Trump, l’economista Stephen Miran, è sulla buona strada per essere confermato prima della riunione della Federal Reserve di settembre. Il Comitato Bancario del Senato terrà una udienza sulla questione la prossima settimana.

La coppia EURUSD sta oggi riguadagnando terreno, salendo dello 0,36% e superando i minimi delle ultime due settimane. Tuttavia, i TNOTE non stanno reagendo in maniera eccessiva ai commenti sopra riportati, quindi sembra che gli investitori stiano prendendo le notizie mediatiche su questa disputa con cautela (almeno per ora).

Fonte: xStation