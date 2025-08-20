Dollaro stabile in vista dei verbali del FOMC 💲

L’incontro di luglio ha segnato il primo doppio dissenso da anni, con i governatori Waller e Bowman che hanno votato per un taglio dei tassi di 25 punti base 📣 L’indice del dollaro continua a consolidarsi intorno al livello 98, vicino al ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, a poche ore dalla pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione del FOMC. I mercati sembrano prendere fiato in attesa del discorso del Presidente della Fed, Jerome Powell, previsto per venerdì, che potrebbe indicare un chiaro punto di svolta per la politica monetaria statunitense e, di conseguenza, per il dollaro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Punti chiave dall’ultima riunione del FOMC: La riunione di luglio ha segnato il primo dissenso doppio degli ultimi anni, con i Governatori Waller e Bowman a favore di un taglio dei tassi di 25 punti base, in contrasto con il resto del Comitato.

La conferenza stampa di Powell ha avuto un tono decisamente restrittivo. In particolare, ha dichiarato che la Fed sta effettivamente “guardando oltre” l’inflazione, astenendosi dall’aumentare i tassi nonostante il continuo trasferimento dei costi dei dazi sui consumatori.

Il mercato del lavoro rimane il principale motore delle decisioni di politica monetaria, con la disoccupazione considerata l’indicatore più importante per definire le prospettive sui tassi.

I verbali potrebbero rivelare come i membri del FOMC valutano le principali variabili economiche (inflazione, disoccupazione, NFP) e chiarire le divisioni sul livello appropriato dei tassi di interesse.

Nonostante le osservazioni restrittive di Powell, il FOMC è chiaramente diviso su ulteriori allentamenti. La riunione di luglio si è conclusa con un raro voto di 9-2, con Bowman e Waller a favore dei tagli. Entrambi hanno successivamente ribadito le loro posizioni: Waller ha avvertito che la Fed rischia di reagire troppo tardi e rimanere “indietro rispetto alla curva”, mentre Bowman ha sostenuto che l’inflazione legata ai dazi è temporanea e non giustifica il mantenimento dei tassi elevati. Powell ha riconosciuto la validità delle loro argomentazioni durante la conferenza stampa.

Sebbene l’inflazione sia stata sottovalutata a luglio, i dati successivi—soprattutto l’aumento dell’inflazione core e il rialzo inatteso dei prezzi alla produzione—potrebbero accentuare le divisioni all’interno della Fed. Il prossimo discorso di Powell a Jackson Hole potrebbe segnare un pivot inatteso, segnalando una rinnovata preoccupazione per i doppi rischi di inflazione persistente e indebolimento del mercato del lavoro. Attualmente i mercati attribuiscono un’83,6% di probabilità a un taglio dei tassi di 25 punti base nella riunione del 16-17 settembre. Nel frattempo, Trump continua a spingere per ulteriori allentamenti. Waller e Bowman sono inoltre considerati potenziali successori di Powell al termine del suo mandato, previsto per maggio 2026. Per ora, il dollaro e i rendimenti dei titoli statunitensi a 10 anni rimangono stabili, anche se la volatilità potrebbe tornare più avanti questa settimana con il discorso di Powell a Jackson Hole.

