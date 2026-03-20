- Forte Ribasso per UsdJpy che guida tutto il Forex
- BCE prospetta gli scenari per l'inflazione
- Titoli di Stato in forte stress
- Forte Ribasso per UsdJpy che guida tutto il Forex
- BCE prospetta gli scenari per l'inflazione
- Titoli di Stato in forte stress
Dollaro venduto, oro e argento crollano e il petrolio non riesce a ritrovare i 100 dollari al barile, il tutto dopo le banche centrali che rimangono ferme e che ora risultano preoccupate per via dell'inflazione. La Bce é stata l'unica a fornire degli scenari a proposito dell'inflazione futura in base al prezzo del petrolio subito dopo la conferenza stampa.
Dollaro venduto
Crolla UsdJpy dai 159,75 e si porta a quotare a ridosso dei 157,50 nella serata di ieri per poi tornare dentro i 158, anche EurUsd reagisce bene e si porta a ridosso di 1,16 cosí come GbpUsd che si riporta a 1,3450. La tendenza di fondo del dollaro, dopo le banche centrali, torna ad essere quella prefissata per il lungo periodo, ossia un dollaro debole per via del forte debito pubblico, utile anche agli stessi Usa in merito al pagamento delle future cedole sui titoli di Stato e ovviamente al ribasso del valore reale dello stesso debito. Tutto potrebbe quindi rientrare nella normalitá sul forex, con il dollaro che viene venduto soprattutto per via di un UsdJpy altamente sovrapprezzato e che di fatto guida ancora le dinamiche del mercato valutario. Proprio alla fine della conferenza stampa di ieri della BoJ abbiamo visto il deprezzamento del dollaro, prima su UsdJpy, poi sulle altre majors.
Banche centrali e inflazione
Banche centrali ferme, l'inflazione le paralizza per via dell'incertezza sui futuri sviluppi dell'andamento dei prezzi dell'energia dovuti all'aumento del prezzo del petrolio. L'unica a fornire degli scenari é la Bce (articolo approfondito sugli scenari con commento) che nello scenario attuale prevede un'inflazione per il 2026 pari al 2,6%, mentre con gli scenari piú avversi prevede un'inflazione al 3,5% con un petrolio a 120$ e al 4,4% con un petrolio a 145$. Ovviamente dobbiamo considerare il fatto che questa inflazione é esogena, quindi gli effetti sul Pil potrebbero essere assolutamente negativi e quelli non possiamo prevederli in modo accurato. Sta di fatto che un aumento dell'inflazione porta ad una riduzione dei consumi e dei profitti da parte delle aziende, condizione che potrebbe portare ad un aumento della disoccupazione generale, il vero market mover che stiamo osservando oramai da circa 2 anni e che stenta a muoversi in modo decisivo. In sostanza, dovremmo aspettare i dati del prossimo mese sull'inflazione per vedere gli effetti dell'aumento del prezzo del petrolio.
Titoli di Stato sotto stress
Si riduce drasticamente lo spread tra il 10 anni e il 2 anni Usa, si riporta a ridosso dei 50 punti base, condizione assolutamente anomala in questo contesto. Salgono anche tutti i rendimenti dei titoli di Stato globali, altra condizione anomala in presenza di un mercato azionario assolutamente ribassista. In pratica vediamo ancora replicata la condizione di panico che abbiamo visto 3 settimane fa, quando si vendeva mercato azionario insieme al mercato obbligazionario. Questa situazione, stando alla teoria e stando a quanto detto dalle banche centrali che di fatto non hanno fornito alcuna indicazione sul rialzo dei tassi di interesse, potrebbe rientrare e la prossima settimana potrebbe essere decisiva in merito a questa situazione.
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