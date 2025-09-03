Grafico del giorno: AUDUSD (03.09.2025)

Il dollaro australiano sta guidando il rimbalzo tra le principali valute contro il dollaro statunitense (AUDUSD: +0,15%), iniziato dopo una svendita nel mercato obbligazionario USA. I rendimenti dei Treasury a 30 anni sono tornati al 5% per la prima volta dalla metà di luglio, aumentando la pressione sul mercato globale del debito. L’AUDUSD è inoltre supportato dai recenti dati australiani, che rafforzano l’approccio prudente della RBA.

Dopo il calo di ieri sotto 0,65, l’AUDUSD è tornato al di sopra della media mobile esponenziale a 100 periodi sul grafico H4 (EMA100, viola scuro), che attualmente fornisce un forte supporto. Una chiusura al di sopra della EMA30 (viola chiaro) potrebbe rilanciare il recente rally, spingendo l’AUDUSD verso il limite superiore della consolidazione attuale. Fonte: xStation5

Cosa sta influenzando l’AUDUSD oggi?

Il PIL australiano è cresciuto dello 0,6% trimestre su trimestre nel Q2 2025, superando le previsioni dello 0,5% e in aumento rispetto allo 0,3% precedente. La crescita è stata trainata dai consumi delle famiglie, supportati dal recupero dei salari, dai tassi di interesse più bassi e da condizioni meteorologiche favorevoli. Permane la debolezza sia negli investimenti pubblici sia in quelli privati, che potrebbe influenzare i dati della seconda metà dell’anno.

I dati rafforzano le aspettative che la Reserve Bank of Australia (RBA) rimanga prudente con ulteriori tagli dei tassi. Il taglio di 25 punti base di agosto al 3,6% è stato precauzionale, mirato a evitare un eccessivo rallentamento economico (soprattutto nel mercato del lavoro) in un contesto di tariffe di Donald Trump. La RBA ha indicato che l’inflazione, salita al 2,8% a luglio (il livello più alto da un anno), guiderà eventuali futuri allentamenti.

L’AUD è ulteriormente sostenuto dal PMI dei servizi Caixin cinese, più forte del previsto (53 contro le previsioni di 52,4 e il precedente 52,6), registrando la crescita più rapida negli ultimi 15 mesi. L’attività economica si è espansa principalmente nei settori del turismo e dell’intrattenimento, mentre l’occupazione rimane sotto pressione, poiché le aziende cinesi riducono il personale per proteggere i margini di fronte all’aumento dei costi del lavoro e delle materie prime.