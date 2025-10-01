Notizie del mattino (01.10.2025)

I futures sui principali indici negli Stati Uniti e nell’Unione Europea sono entrati in una brusca correzione, poiché il sentiment degli investitori si è deteriorato a seguito della chiusura delle agenzie federali statunitensi (US500, U100, EU50: -0,3%).

La prima chiusura del governo dal 2018 è iniziata dopo che il Senato degli Stati Uniti ha respinto il disegno di legge sulla spesa dei Democratici, che a sua volta non aveva sostenuto la proposta dei Repubblicani al Congresso, principalmente a causa di disaccordi sulla spesa sanitaria. Il Bureau of Labor Statistics ha annunciato lunedì che non pubblicherà i dati NFP previsti per venerdì durante lo shutdown.

Austan Goolsbee ha dichiarato di non voler tagliare i tassi in via preventiva, auspicando che l’attuale inflazione sia temporanea. Tuttavia, il presidente della Fed di Chicago ha espresso la speranza che il recente episodio inflazionistico non si trasformi in una pressione duratura.

Il sentiment nella regione Asia-Pacifico è misto, con attività contenute a causa della festività in Cina per la Giornata Nazionale. Il Nikkei giapponese scende per la terza sessione consecutiva (JP225: -0,6%) in reazione all’indagine della BoJ, che ha mostrato un miglioramento del sentiment tra i produttori regionali, aumentando le aspettative di un rialzo dei tassi. AU200.cash e SG20.cash hanno guadagnato rispettivamente lo 0,1% e lo 0,3%. L’indiano Nifty 50 è rimbalzato dello 0,3% dopo la correzione di ieri, mentre il Kospi sudcoreano (+0,8%) è stato sostenuto dai titoli tecnologici.

Il PMI manifatturiero del Giappone per settembre è risultato leggermente superiore alle attese (48,5 contro 48,4 del consensus Bloomberg, precedente 49,7), ma ha anche segnalato il ritmo di declino della produzione più rapido degli ultimi sei mesi. L’attività aziendale è calata più bruscamente tra i produttori di beni intermedi. Le aziende hanno riportato ordini più deboli, mentre i clienti hanno ridotto le scorte a fronte di una domanda più debole da Cina e Stati Uniti.

Il PMI manifatturiero australiano è sceso inaspettatamente da 51,6 a 51,4, indicando un rallentamento della crescita del settore a fronte del primo calo degli ordini da giugno, poiché la domanda si è indebolita anche a causa delle pressioni sui prezzi derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti.

L’indice del dollaro ha avviato la sua quarta seduta consecutiva in calo (USDIDX: -0,15%), indebolendosi maggiormente contro lo yen (USDJPY: -0,2%) e l’euro (EURUSD: +0,2% a 1,1757). La valuta più debole del G10, tuttavia, è il dollaro australiano, che sta correggendo dopo il recente rimbalzo sostenuto dalle aspettative “hawkish” sulla RBA (AUDUSD: -0,2%).

L’oro continua il suo rally (+0,1% a 3.863 $/oz) in mezzo alle turbolenze politiche negli Stati Uniti, con l’argento che segue (+0,7% a 47,01 $/oz). Palladio (-1,4%) e platino (-0,3%), invece, sono in correzione al ribasso.

I prezzi del petrolio si stanno stabilizzando dopo due giorni di cali (OIL: +0,1%), con la pressione ribassista derivante dall’aumento della produzione OPEC compensata dalle aspettative di un calo delle scorte statunitensi. Il gas naturale è in rialzo dello 0,75%.

Il Bitcoin guadagna lo 0,4% a 114.780 $, mentre l’Ethereum perde lo 0,1% a 4.154 $.

