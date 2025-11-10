Notizie del mattino (10.11.2025)

Dopo un avvio debole della seduta di venerdì, durante la quale il settore tecnologico ha registrato forti ribassi e il Nasdaq è sceso temporaneamente di circa il 2%, i mercati azionari statunitensi sono riusciti a recuperare terreno. Alla fine, l’S&P 500 ha chiuso in leggero rialzo, mentre il Nasdaq 100 ha quasi completamente recuperato le perdite precedenti.

I mercati dell’area Asia-Pacifico hanno iniziato la settimana con una nota decisamente positiva, sostenuti dalle aspettative di una prossima fine dello shutdown del governo statunitense. Il Senato USA ha approvato con 60 voti a favore e 40 contrari il primo disegno di legge necessario per riaprire l’amministrazione, e secondo i media ci sarebbero ora abbastanza voti per superare l’impasse.

Le speranze di un compromesso a Washington hanno migliorato il sentiment degli investitori a livello globale, indebolito il dollaro e sostenuto le valute asiatiche. Gli indici azionari regionali hanno registrato solidi guadagni: il Nikkei 225 giapponese è salito dell’1,15%, l’Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato lo 0,51%, l’S&P/ASX 200 australiano è cresciuto dello 0,66%, mentre lo Shanghai Composite è rimasto invariato.

L’oro ha proseguito la sua tendenza al rialzo, superando la soglia dei 4.050 dollari l’oncia.

Nei mercati valutari, valute come il dollaro australiano e quello canadese hanno beneficiato dell’ottimismo legato al disgelo delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, mentre euro e franco svizzero hanno oscillato in range ristretti, riflettendo una situazione di stabilità. Lo yen giapponese si è indebolito, con il cambio USD/JPY in rialzo verso quota 154, in risposta all’annuncio del primo ministro Takaichi di una politica fiscale più espansiva in Giappone.

La Banca del Giappone si avvicina a un aumento dei tassi, segnalando una crescente fiducia nella crescita salariale.

In Australia, il vicegovernatore della RBA, Andrew Hauser, ha osservato che sarà necessario mantenere una politica restrittiva per contenere l’inflazione, anche se futuri tagli dei tassi restano possibili.

La banca centrale cinese (PBOC) ha fissato il tasso di riferimento USD/CNY a 7,0856, inferiore alle aspettative di 7,1175, rafforzando lo yuan.

I dati di ottobre 2025 provenienti dalla Cina hanno mostrato un aumento dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) dello 0,2% su base annua, leggermente superiore alle previsioni dello 0%, mentre i prezzi alla produzione (PPI) sono diminuiti del 2,1% su base annua, un calo leggermente inferiore alle attese (-2,2%), indicando un lieve allentamento delle pressioni deflazionistiche.

Pechino ha annunciato una serie di misure per ridurre le tensioni commerciali, sospendendo per un anno le tariffe portuali speciali per le navi collegate agli Stati Uniti e revocando temporaneamente il divieto di esportazione di metalli critici, tra cui gallio e germanio.

Il prezzo dell’oro in Cina è aumentato mentre gli ETF e la banca centrale hanno incrementato le riserve, nonostante una domanda interna più debole.

I rialzi dei mercati azionari sono stati accompagnati da un rafforzamento di Bitcoin e di altre criptovalute, che hanno recuperato dopo un periodo di volatilità, riflettendo una crescente fiducia degli investitori nella stabilizzazione della situazione politica ed economica degli Stati Uniti.

Warren Buffett ha annunciato che pubblicherà una lettera d’addio mentre si prepara a lasciare la carica di CEO di Berkshire Hathaway.

