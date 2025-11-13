Notizie del mattino (13.11.2025)

La sessione di giovedì sui mercati asiatici appare relativamente ottimista, con la maggior parte degli indici in rialzo su base intraday. Al momento, il Nikkei giapponese segna un aumento dello 0,33%, il Kospi sudcoreano dello 0,54% e il China A50 dello 0,71%.

Tuttavia, vale la pena notare che la sessione di ieri a Wall Street è stata mista, evidenziando una debolezza soprattutto nel settore tecnologico.

Lo shutdown del governo americano è giunto al termine: il Congresso ha approvato una legge e il presidente l’ha firmata, consentendo la riapertura delle agenzie federali dopo una sospensione record di 43 giorni. La Casa Bianca ha annunciato che i dati BLS in sospeso relativi a settembre saranno pubblicati a breve e che il nuovo bilancio garantirà i finanziamenti governativi fino alla fine di gennaio.

Dopo la chiusura delle contrattazioni negli Stati Uniti, Susan Collins, presidente della Federal Reserve di Boston, ha chiaramente segnalato di non vedere al momento motivi per continuare a tagliare rapidamente i tassi di interesse. Ha sottolineato che servono argomentazioni più solide per ulteriori allentamenti della politica monetaria, richiamando l’attenzione sulla persistenza di un’inflazione elevata, sull’impatto dei dazi e sulla disponibilità limitata di dati a causa della parziale chiusura del governo. Di conseguenza, ben quattro membri votanti del FOMC, tra cui la stessa Collins, ritengono che le probabilità di un taglio dei tassi a dicembre siano molto basse.

In Giappone, i prezzi all’ingrosso sono aumentati del 2,7% in ottobre, superando le previsioni di mercato. Il governatore della BOJ, Kazuo Ueda, ha dichiarato in parlamento che l’inflazione core si sta avvicinando al 2%, il che potrebbe accelerare la decisione di aumentare i tassi di interesse. Allo stesso tempo, la BOJ ha segnalato la propria disponibilità a rispondere in modo flessibile a eventuali rialzi dei rendimenti obbligazionari, anche attraverso un aumento degli acquisti di titoli di Stato.

Il dollaro australiano si è rafforzato grazie ai solidi dati sul mercato del lavoro: l’occupazione è aumentata del doppio rispetto alle attese e il tasso di disoccupazione è sceso dal recente massimo quadriennale. La solidità del mercato del lavoro rinvia la prospettiva di tagli dei tassi da parte della RBA a dicembre – il primo possibile allentamento è ora posticipato saldamente al 2026. Il mercato azionario locale, invece, è sceso ai minimi degli ultimi tre mesi.

La volatilità è rimasta contenuta sul mercato valutario, con la maggior parte delle principali coppie di valute che hanno oscillato entro intervalli ristretti. Il cambio USD/JPY si è temporaneamente avvicinato a 155,00, per poi correggere leggermente. Nel complesso, il dollaro australiano è la valuta con la performance migliore, mentre i cali più evidenti sul mercato più ampio si registrano nel dollaro neozelandese (NZD).

Un’indagine privata API sulle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti indica un aumento inferiore alle attese: +1,3 milioni di barili contro aspettative di +1,7 milioni.

