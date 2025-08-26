Notizie del mattino (26.08.2025)

Le borse della regione APAC registrano perlopiù ribassi dopo la seduta debole di ieri sui mercati globali, nonostante la reazione positiva di venerdì ai commenti di Powell.

I futures sugli indici europei indicano un'apertura in calo. Il contratto futures sull’Euro Stoxx 50 (EU50) è attualmente in ribasso di circa lo 0,4%.

Il cambio EUR/USD rimane sopra 1,16; USD/JPY è intorno a 148. L’euro è attualmente la valuta con le migliori performance, mentre il dollaro neozelandese (NZD) registra ulteriori ribassi.

Trump ha minacciato dazi aggiuntivi sui Paesi che impongono tasse digitali o regolamentazioni considerate discriminatorie nei confronti delle aziende tecnologiche statunitensi. Se tali misure non verranno ritirate, gli Stati Uniti imporranno restrizioni all’export di tecnologia e semiconduttori, oltre a dazi sulle esportazioni di questi Paesi verso gli USA.

Il presidente Trump ha annunciato pubblicamente il licenziamento immediato di Lisa Cook dalla sua posizione di membro del Board della Federal Reserve (Fed).

Lisa Cook ha respinto le accuse, dichiarando che non ci sono motivi per il suo licenziamento e che non intende dimettersi; il Presidente non ha alcuna autorità formale per rimuoverla. Cook intende continuare a svolgere le sue funzioni alla Fed.

Nelle sue Minute, la RBA continua a evidenziare rischi significativi derivanti dalla politica tariffaria degli Stati Uniti, sebbene gli scenari peggiori siano stati finora evitati.

Il Board della RBA ha valutato che potrebbe essere necessario un ulteriore taglio dei tassi d’interesse nel corso del prossimo anno – vi sono argomenti sia a favore di un ritmo graduale sia di uno più rapido di allentamento.

La situazione del mercato del lavoro rimane moderatamente tesa, l’inflazione è leggermente sopra l’obiettivo e la domanda interna è in crescita. L’attuale politica monetaria è descritta come moderatamente restrittiva; si discute se sia preferibile un ciclo di tagli graduale o più rapido – la decisione dipenderà dai dati provenienti dalle economie globali.

La RBA ha preso in considerazione l’accelerazione del ritmo di riduzione del proprio portafoglio obbligazionario, ma ciò è stato giudicato non necessario al momento.

All’inizio della giornata, si osservano diffusi ribassi nel mercato delle materie prime energetiche (gas naturale e petrolio), mentre i metalli preziosi registrano rialzi grazie al perdurare dell’incertezza sui mercati.

Gli eventi odierni includono: ordini di beni durevoli USA (luglio), indice di fiducia dei consumatori del Conference Board (agosto), previsione del PIL della Fed di Atlanta, minute della Riksbank, decisione della NBH (Ungheria), colloqui sul programma nucleare iraniano, discorsi di membri della Fed e della BoE, aste di titoli di Stato in Italia e negli USA.

