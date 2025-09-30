per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
AAON.US

AAON.US - Azioni

Aaon Inc
La performance passata o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Investi in Aaon Inc con ZERO commissioni

Aaon Inc
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00
Tutte le azioni

Inflazione Italia stabile a 1,6%

30 settembre 2025

Inflazione in Francia al di sotto delle aspettative

30 settembre 2025

Grafico del giorno - AUDUSD (30.09.2025)

30 settembre 2025
Domande Frequenti

Hai domande?

Un'azione è un tipo di titolo che rappresenta la proprietà di parte di una società. Rappresenta il diritto su parte del patrimonio e degli utili della società.

Possedendo azioni, puoi potenzialmente beneficiare della crescita e del successo di quell'azienda. Ci sono diversi modi in cui le azioni possono farti guadagnare: pagamenti di dividendi (alcune azioni pagano dividendi, che sono pagamenti effettuati agli azionisti con i profitti della società), apprezzamento del capitale (quando il prezzo di un'azione che possiedi aumenta, puoi vendere l'azione conseguendo un profitto), frazionamenti azionari (quando una società divide le sue azioni, emette più azioni agli azionisti esistenti, aumentando il numero di azioni che possiedi. Ciò può anche portare ad un aumento del valore del tuo investimento).

Esistono tre tipi principali di azioni: azioni ordinarie (danno al proprietario il diritto di voto alle assemblee degli azionisti e danno diritto a una parte degli utili della società attraverso i dividendi), azioni privilegiate (pagano dividendi a un tasso fisso e hanno un diritto più elevato su attività e guadagni rispetto alle azioni ordinarie; in genere non viene fornito con diritto di voto) e warrant (tipo di titolo che conferisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un numero specifico di azioni a un prezzo predeterminato entro un certo tempo telaio).

Non è possibile determinare un "buon" primo titolo da acquistare, poiché ciò che costituisce un buon titolo può variare a seconda degli obiettivi finanziari e della tolleranza al rischio di un individuo. È importante che le persone effettuino ricerche approfondite su qualsiasi potenziale investimento e considerino la propria situazione finanziaria prima di effettuare un acquisto.

