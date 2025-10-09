per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
SPXL.US

SPXL.US - ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (Dist, USD) CFD
La performance passata o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
A PROPOSITO DI QUESTO STRUMENTO

Investi in CFD su SPXL.US

Strumento il cui prezzo e basato sul valore di mercato di Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (Dist, USD) CFD (mercato di riferimento: mercato organizzato)
-
100%
1:1
0 USD
15:30 - 22:00
Domande Frequenti

Hai domande?

Un CFD su ETF (Exchange-Traded Fund) è un derivato finanziario che consente agli investitori di speculare sul movimento del prezzo di un determinato ETF senza possederlo effettivamente. Un CFD su ETF ""traccia"" il prezzo dell'ETF sottostante e consente agli investitori di fare trading sulla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura. L'investitore non possiede l'ETF, ma stipula un contratto con il broker per pagare o ricevere la differenza di prezzo in base alla direzione del proprio trade.

Il trading di CFD su ETF offre ai trader flessibilità e accesso a un'ampia gamma di mercati globali e attività finanziarie. Con il trading di CFD su ETF, i trader possono speculare sui movimenti del mercato in entrambe le direzioni andando long (acquistando) per trarre profitto da movimenti di prezzo al rialzo o short (vendita) per trarre profitto dai movimenti al ribasso.Inoltre, i CFD offrono la possibilità di fare trading utilizzando la leva finanziaria, il che significa che i trader possono accedere a posizioni più grandi di quelle che sarebbero in grado di fare solo con il proprio capitale, amplificando i potenziali profitti (ma anche le potenziali perdite). Tuttavia, il trading di CFD su ETF comporta anche rischi significativi di cui i trader devono essere consapevoli. Il mercato dei CFD su ETF può essere soggetto a fluttuazioni di prezzo significative, che possono comportare perdite rapide e sostanziali se non gestite correttamente. Inoltre, la capacità di fare trading a margine può essere un'arma a doppio taglio, in quanto può amplificare i potenziali profitti ma anche aumentare le potenziali perdite.

La leva finanziaria è una caratteristica del trading di CFD ETF che consente agli investitori di concludere transazioni per importi molto superiori al capitale effettivamente investito. Moltiplica il potere d'acquisto del capitale depositato nel Margine, consentendo di effettuare transazioni superiori al valore del deposito. Può potenzialmente aumentare i rendimenti di un investimento, ma può anche aumentare il rischio di perdita se l'investimento non si comporta come previsto.

Sì, puoi vendere allo scoperto ETF utilizzando i CFD. I contratti per differenza ti consentono di speculare sia sull'aumento che sulla diminuzione dei prezzi andando long (acquistando) su ETF che prevedi aumentanno di valore, o vendendo allo scoperto (vendendo) ETF che prevedi diminuiranno di valore.

