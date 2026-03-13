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Domande Frequenti

Hai domande?

Un Exchange-Traded Note (ETN) è uno strumento finanziario che funziona in modo simile a un ETF, ma invece di investire in un bene fisico, segue la performance di un indice specifico o di un bene sottostante. Gli ETN sono emessi da istituzioni finanziarie, come le banche, e sono sotto forma di debito, il che significa che l'investitore non possiede l'asset reale, ma solo il diritto di ricevere un rendimento basato sulla performance dell'indice seguito.

Per acquistare un ETN, è necessario aprire un conto di intermediazione e scegliere uno strumento quotato che si allinei con i propri obiettivi di investimento e la propria tolleranza al rischio. È utile analizzare la sua struttura, l'emittente e l'indicatore che replica. Prima di investire, gli inizianti dovrebbero acquisire conoscenze sugli ETN, i loro vantaggi e rischi, per prendere decisioni informate.

Sì, gli investitori possono acquistare ETN autonomamente tramite una casa di intermediazione o direttamente dall'emittente. Possono anche venderli in borsa prima della fine del periodo di scadenza se non vogliono aspettare il rimborso del capitale. Prima di investire, è utile familiarizzare con i costi di transazione e le specifiche di questo strumento.

Gli ETN e gli ETC sono strumenti di debito emessi dall'emittente, mentre gli ETF sono fondi che detengono asset reali. Un ETN è un titolo di debito emesso da un'istituzione finanziaria che segue la performance di un indice o di un asset specifico, ma non lo possiede fisicamente - l'investitore riceve un rendimento basato sulla performance dell'indice, non sull'asset stesso. Un ETC funziona in modo simile a un ETN, ma è focalizzato esclusivamente sulle materie prime, spesso supportato da un asset fisico, anche se rimane comunque uno strumento di debito. Un ETF, d'altra parte, è un fondo di investimento che possiede effettivamente asset, come azioni, obbligazioni o materie prime, e ne segue la performance.
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