Questo gruppo contiene i cookie necessari per il funzionamento dei nostri siti. Prendono parte a funzionalità come le preferenze della lingua, la distribuzione del traffico o il mantenimento della sessione dell'utente. Non possono essere disabilitati.
|
Nome del cookie
|
Descrizione
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Data di scadenza: 1 giorno
|adobe_unique_id
|Data di scadenza: 364 giorni
|test_cookie
|Data di scadenza: 1 ora
|SESSID
|Data di scadenza: 1 giorno
|__hssc
|Data di scadenza: 1 ora
|__cf_bm
|Data di scadenza: 1 ora
|intercom-id-iojaybix
|Data di scadenza: 270 giorni
|intercom-session-iojaybix
|Data di scadenza: 6 giorni
|xtbCookiesSettings
|Data di scadenza: 364 giorni
|TS5b68a4e1027
|xtbLanguageSettings
|Data di scadenza: 364 giorni
|userPreviousBranchSymbol
|Data di scadenza: 364 giorni
|countryIsoCode
|intercom-device-id-iojaybix
|Data di scadenza: 270 giorni
|__cfruid
|_cfuvid