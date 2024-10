Come investire in Bitcoin? Tutto quello che ti serve sapere

Tempo di lettura: 15 minute(s)

In questo articolo, esploreremo come investire in bitcoin e quali sono i fattori da considerare prima di prendere una decisione di investimento. Discuteremo le basi del bitcoin, i rischi e le opportunità associati a questo tipo di investimento, nonché le diverse opzioni disponibili per l'acquisto di Bitcoin. Inoltre, forniremo alcuni consigli pratici per investire nella criptovaluta più antica!

Negli ultimi anni, il Bitcoin è diventato sempre più popolare come forma di investimento alternativa. Grazie alla sua natura decentralizzata e alla sua crescente accettazione da parte di alcune grandi istituzioni finanziarie, molti investitori si sono chiesti se vale la pena considerare l'acquisto di Bitcoin come parte del loro portafoglio di investimenti.

Gli investimenti in Bitcoin spesso implicano il fine stesso di possedere criptovalute. Tuttavia, gli investimenti in questo mercato non necessariamente si concludono con il semplice possesso di criptovalute. Esistono infatti diversi modi per investire in Bitcoin e altre criptovalute.

Attualmente, il ruolo principale di Bitcoin è quello di essere un'opportunità di investimento e di speculazione piuttosto che un mezzo di scambio per transazioni quotidiane. La maggior parte delle persone lo acquista con l'intenzione di trattenere la criptovaluta come parte del loro portafoglio di investimenti, sperando che il suo valore aumenti nel tempo. Tuttavia, l'uso effettivo di Bitcoin per effettuare pagamenti è limitato e poco diffuso. Mentre tecnicamente è possibile utilizzarlo per acquisti online o in alcuni negozi, questa pratica è ancora marginale rispetto all'uso di Bitcoin come investimento. La volatilità dei prezzi è un tratto distintivo di BTC, principalmente dovuto al fatto che è utilizzato principalmente come strumento di investimento e speculazione anziché come mezzo di scambio regolare. Questo comporta che il valore del Bitcoin possa fluttuare notevolmente nel breve periodo, spesso in risposta a notizie di mercato, cambiamenti normativi, o anche semplici flussi e riflussi di interesse da parte degli investitori. Questa volatilità, combinata con il suo status di asset digitale ad alta capitalizzazione, attira sempre più nuovi gruppi di speculatori sul mercato, che cercano di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi di Bitcoin.

Come investire in Bitcoin in Italia ?

Ci sono diverse opzioni di investimento che consentono sia un'esposizione diretta che indiretta a Bitcoin. Esaminiamole nel dettaglio.

I principali modi per investire in Bitcoin includono:

Utilizzare piattaforme specializzate, come Exchange di criptovalute e siti di trading che permettono di scambiare, comprare e vendere valute digitali.

e che permettono di scambiare, comprare e vendere valute digitali. Investire in ETF (Exchange-Traded Fund) legati al Bitcoin.

(Exchange-Traded Fund) legati al Bitcoin. Acquistare azioni di società che operano nel settore delle criptovalute o che possiedono Bitcoin come strategia tesoriera

Investire in Bitcoin sull'exchange di criptovalute

L'uso di Exchange di criptovalute specializzati per acquistare Bitcoin rimane ancora uno dei modi più popolari per ottenere esposizione alle valute digitali. In linea di principio, gli scambi di criptovaluta non differiscono molto dai mercati tradizionali, come la Borsa di Varsavia o la Borsa di New York. Una delle differenze più evidenti è l'operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, caratteristica peculiare del mercato delle criptovalute. A meno di un crollo dell'exchange stesso, è possibile investire in Bitcoin tramite tali piattaforme in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Tuttavia, è importante tenere presente che non tutti gli exchange di criptovalute sono regolamentati adeguatamente. Anche in presenza di regolamentazione, gli investitori non sono immuni da frodi o furti di fondi, poiché molti tra i più popolari exchange di criptovalute sono stati vittime di attacchi informatici o hanno subito gravi problemi finanziari. Un esempio notevole è il caso del fallimento di Mt. Gox, l'exchange di criptovalute giapponese che ha gestito circa il 70% di tutte le transazioni Bitcoin tra il 2013 e il 2014. Anche in Polonia, c'è stato il crollo di un noto e altamente considerato exchange di criptovalute, quando Bitmarket.pl ha annunciato "problemi di liquidità" a metà del 2019. Questi eventi sottolineano l'importanza cruciale della sicurezza nel trading di criptovalute. Di conseguenza, è fondamentale adottare misure adeguate per proteggere i propri asset digitali, ad esempio utilizzando portafogli specializzati per la conservazione sicura delle criptovalute. Se vuoi soprire si più su come avviare i tuoi investimenti sul Bitcoin, puoi leggere questo nell'articolo "Bitcoin: come iniziare".

Investire in Bitcoin tramite CFD

Attraverso i siti di trading online, puoi investire in Bitcoin utilizzando i contratti per differenza. I contratti per differenza sono strumenti derivati ​​che consentono di acquisire esposizione a un determinato asset senza la necessità di acquistarlo. Nel caso dei CFD, l'investitore non possiede lo strumento coinvolto nella transazione, ma specula solo sul suo prezzo. Inoltre, i CFD sono prodotti con leva, il che significa che anche con una quantità relativamente piccola di fondi sul conto, è possibile ottenere un'esposizione al mercato molto più ampia, che può comportare un rendimento altrettanto elevato. Tuttavia, la leva finanziaria è spesso paragonata a un'arma a doppio taglio e per una buona ragione. In caso di analisi errata e presa di posizione contraria all'attuale situazione del mercato, si moltiplicheranno anche le eventuali perdite. Puoi leggere di più sui CFD in questo articolo.

I CFD sono la scelta perfetta per chi specula sul prezzo di Bitcoin e altre criptovalute, o per chi vuole investire in Bitcoin senza dover creare portafogli di criptovaluta o registrarsi su uno scambio di criptovalute specializzato.

Quanto è facile investire in Bitcoin tramite i CFD?

L'offerta completa per i CFD su criptovalute su XTB è disponibile qui o accedendo a xStation 5 e selezionando la scheda CRT nella finestra Market Watch.

La finestra Market Watch sulla piattaforma xStation 5 fornisce le informazioni più importanti sull'asset selezionato: prezzo di acquisto, prezzo di vendita, spread e profondità di mercato.

L'utilizzo della finestra Market Watch è il metodo più semplice per l'acquisto rapido o la vendita allo scoperto di CFD su Bitcoin. Tuttavia, per determinare correttamente il livello degli ordini di ingresso e di difesa, vale la pena utilizzare la finestra Grafico. Anche gli strumenti avanzati di analisi tecnica, che possono essere trovati su xStation 5, possono essere un supporto prezioso per gli investimenti.

Si prega di notare che le informazioni e gli studi basati su dati o risultati storici non garantiscono profitti in futuro.

Investire in Bitcoin tramite CFD non è diverso dall'investire in azioni, materie prime o indici. Tuttavia, va tenuto presente che il mercato delle criptovalute ha caratteristiche specifiche. Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute si distinguono per l'elevata volatilità. È importante tenerlo a mente, quando si utilizzano contratti per differenze, perché l'elevata volatilità e la leva finanziaria presente nel caso dei CFD possono portare a profitti spettacolari e perdite profonde nel conto.

Investimenti indiretti in Bitcoin

Investire in Bitcoin tramite CFD o uno scambio specializzato di criptovalute è sicuramente sufficiente per ottenere esposizione al mercato delle criptovalute. Tuttavia, lo stesso effetto può essere ottenuto indirettamente, investendo in società fortemente legate alle valute digitali.

Investire nelle azioni di uno scambio di criptovalute o di una società responsabile della creazione di un'applicazione in cui è possibile archiviare Bitcoin in sicurezza? Ciò è possibile grazie all'ampia offerta di XTB: tra le migliaia di aziende disponibili, puoi trovare quelle più o meno correlate al mercato delle criptovalute. Quali aziende dovrebbero essere controllate se vogliamo ottenere un'esposizione indiretta a Bitcoin?

Coinbase – è uno degli exchange di criptovalute più riconoscibili al mondo. Le azioni del gigante sono entrate nelle negoziazioni pubbliche della sala di negoziazione del Nasdaq nell'aprile 2021. All'inizio di agosto, la società ha registrato un fatturato di 2,03 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, gli utili netti di Coinbase hanno superato 1,6 miliardi di dollari. Questi risultati possono essere sorprendenti e sono l'ennesima conferma del mutare delle tendenze. Le azioni Coinbase possono essere trovate sulla piattaforma xStation 5 sotto il ticker COIN.US.

Square – è una società responsabile della creazione dell'app Cash, un'applicazione che consente l'acquisto, la vendita, il trasferimento e l'archiviazione sicura di criptovalute. Nel suo rapporto sul secondo trimestre 2021, Square ha annunciato che le sue entrate sono triplicate a 2,72 miliardi di dollari. L'utile netto della società è aumentato a 55 milioni di dollari durante quel periodo dai soli 17 milioni di dollari registrati lo scorso anno. La società ha beneficiato non solo di un aumento significativo della valutazione di Bitcoin nel 2021, ma anche grazie alla continua crescita del numero di utenti attivi. Le condivisioni Square possono essere trovate sulla piattaforma xStation 5 sotto il ticker SQ.US.

Marathon Digital Holdings – è una società che si occupa del processo di mining di nuovi Bitcoin. Nell'agosto 2021, Marathon ha annunciato l'acquisto di 30.000 nuove macchine specializzate per il mining di criptovalute per quasi 121 milioni di dollari. Questo acquisto si tradurrà sicuramente in un notevole aumento della potenza di calcolo totale dell'azienda, che offre a Marathon Digital Holdings la possibilità di diventare una delle più grandi miniere di Bitcoin al mondo. A metà del 2021, l'azienda ha estratto in media 654 BTC al trimestre. Le azioni Marathon Digital Holdings possono essere trovate sulla piattaforma xStation 5 sotto il ticker MARA.US.

Riot Blockchain: proprio come Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain si occupa dell'estrazione di nuovi Bitcoin. L'azienda vuole diventare la più grande miniera di BTC del Nord America. Solo nel luglio 2021, Riot ha estratto BTC 444, che è del 771% superiore a quello riportato l'anno scorso. Proprio come Marathon Digital Holdings, anche Riot Blockchain reinveste i flussi gratuiti in nuove macchine per il mining di criptovalute. Le condivisioni Riot Blockchain possono essere trovate sulla piattaforma xStation 5 sotto il ticker RIOT.US.

Ciclo dei prezzi dei bitcoin

Quando si investe in Bitcoin, ci si può spesso imbattere nell'opinione che la più antica delle criptovalute sia incline a mantenere un certo ciclo. In effetti, questo ciclo appare nell'unica essenza di Bitcoin: stiamo parlando di dimezzamento. Usando una definizione che si può trovare nel glossario di Bitcoin: Halving è il momento di ridurre della metà la ricompensa per i minatori di Bitcoin. L'halving avviene automaticamente dopo l'aggiunta di ulteriori 210.000 blocchi alla blockchain di Bitcoin, che avviene all'incirca ogni quattro anni.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Il ciclo di volatilità del Bitcoin assomiglia spesso a una forte ripresa seguita da una recessione economica. Il prezzo sta aumentando molto forte e quasi continuamente fino a quando non compaiono informazioni negative o non ci sono più acquirenti. Quindi, i possessori di Bitcoin o di altre criptovalute decidono di lasciare il mercato e, a causa della sua liquidità limitata, devono ridurre sempre più i prezzi di vendita, il che spesso porta a ribassi di una dozzina o anche di diverse dozzine per cento. Un'ondata di vendite è seguita da un'ondata di stagnazione, che nel caso del mercato delle criptovalute, può durare da diversi a diverse decine di mesi.

Si prega di notare che le informazioni e gli studi basati su dati o risultati storici non garantiscono profitti in futuro.

Sopra, è possibile vedere il grafico settimanale di Bitcoin con linee verticali, che segnano gli ultimi due dimezzamenti di BTC. Se il principio chiave dell'analisi tecnica, ovvero "la storia si ripete", è reale, si può presumere che il picco nel grafico Bitcoin sia già stato creato nel ciclo in corso.

Nel ciclo precedente, iniziato nel 2016, il picco era stato raggiunto 17 mesi dopo il dimezzamento. Nel ciclo in corso, il picco di circa 64mila dollari sono stati creati appena 11 mesi dopo l'ultimo dimezzamento, e il diciassettesimo mese del ciclo inizia a inizio ottobre 2021. Il fatto che Bitcoin non sia riuscito a creare un nuovo picco può indicare la possibilità di un mercato ribassista o almeno un consolidamento più ampio.

Vantaggi dell'investimento in Bitcoin

Diversificazione del rischio: il mercato delle criptovalute è scarsamente correlato con asset classici come indici di borsa, valute o materie prime. Investire in Bitcoin consente di diversificare il portafoglio di ciascun investitore, riducendone così il livello di rischio complessivo.

Crescente popolarità: è difficile immaginare una persona che non abbia ancora sentito parlare di Bitcoin. La crescente popolarità di BTC e dell'intero mercato delle criptovalute si traduce in un aumento della capitalizzazione dell'intero mercato. Esiste una chiara correlazione tra l'aumento della valutazione di Bitcoin e la popolarità della ricerca di "Bitcoin" nel motore di ricerca di Google. Più il Bitcoin è costoso, più le persone vogliono acquistarlo nella speranza di rapidi profitti.

Tasso di rendimento potenzialmente alto: solo quest'anno il prezzo di Bitcoin è aumentato di poco più del 33%. Tuttavia, basta tornare indietro di qualche anno per vedere che poco dopo il dimezzamento del 2016, il prezzo di BTC era inferiore a 700 USD. Molti possessori di Bitcoin si aspettano che questa impressionante tendenza al rialzo continui anche negli anni successivi.

Svantaggi di investire in Bitcoin

Volatilità e instabilità del mercato: sfortunatamente, alti tassi di rendimento richiedono anche un'elevata volatilità, che può essere molto difficile da affrontare. Quando si investe in Bitcoin, o in qualsiasi altra criptovaluta, dobbiamo essere preparati a variazioni improvvise dei prezzi di diverse, una dozzina o anche diverse dozzine di percento in un giorno. Gli investitori che hanno acquistato Bitcoin alla fine del 2017 potrebbero venderlo con un profitto solo alla fine del 2020! Quando si investe in Bitcoin, ci si dovrebbe sicuramente aspettare una notevole volatilità.

Suscettibilità alla speculazione e alla frode: l'anonimato quasi completo e la mancanza di entità che regolano il mercato delle criptovalute lo rendono abbastanza suscettibile a qualsiasi tipo di manipolazione dei prezzi e/o frode. Tale rischio è praticamente inesistente nel caso del trading di CFD. XTB è una società di intermediazione regolamentata dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca: puoi saperne di più in questo articolo.

Sicurezza dei fondi: il mercato delle criptovalute è ancora molto giovane e si sviluppa rapidamente. Per questo motivo, le autorità di regolamentazione stanno ancora riscontrando problemi con un corretto adeguamento della normativa e un'adeguata tutela degli investitori. Sfortunatamente, questo fatto è spesso utilizzato da criminali che rubano fondi (spesso approfittando dell'ingenuità umana) in vari modi. A causa della natura specifica del mercato delle criptovalute, è raro che i fondi persi vengano recuperati.

Guida all'Investimento in Bitcoin con XTB

Se hai deciso di esplorare il mondo degli investimenti in Bitcoin, iniziare richiede la scelta di un broker affidabile.

XTB si distingue come un broker globale di alto profilo, offrendo una piattaforma di trading online all'avanguardia e un'app mobile intuitiva. Questa piattaforma fintech consente agli investitori privati di accedere facilmente ai mercati finanziari internazionali. Inoltre, XTB ti consente ti ottenere interessi dai fondi detenuti nel tuo account di trading. Quando depositi denaro nel tuo conto di trading, potresti decidere di non investire immediatamente quei fondi in asset come azioni, obbligazioni o criptovalute. Mentre questi fondi rimangono non investiti, XTB ti permette di ottenere interessi su di essi. Questo interesse è calcolato su base annua, ma accreditato con una frequenza mensile. I nuovi clienti possono godere di tassi più elevati per 90 giorni dalla data di apertura del loro conto: *4,2% annuo sui depositi in EUR e 5% annuo sui depositi in USD. Per i clienti XTB esistenti, il tasso di interesse attuale ammonta al 2% annuo per i depositi in EUR e al 2,5% annuo per i depositi in USD. È importante notare che i tassi di interesse offerti da XTB possono variare nel tempo. Gli interessi verranno pagati secondo le tariffe in vigore fino a quando non verranno comunicate eventuali modifiche.

Scopri tutto quello che devi sapere sull'offerta di XTB sui tassi di interesse qui.

*Tasso di interesse annuo. Offerta destinata ai nuovi clienti e limitata a 90 giorni dalla data di conclusione del contratto. I clienti a lungo termine ricevono un tasso di interesse più basso. Tassi di interesse attuali su https://www.xtb.com/it/interessi. Investire è rischioso.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.