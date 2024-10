Range trading – Definizione

Scopri di più questo metodo, basato sull’identificazione di un certo range all’interno del quale il mercato si muove.

Il range trading è una strategia basata sull’identificazione delle aree dell’ipercomprato (resistenza) e dell’ipervenduto (supporto) sul grafico. Il primo e più importante passo nel range trading è quello di identificare un range in cui fare trading. Un range con l’utilizzo di vari metodi: I canali di trend

I pattern di prezzo come il triangolo o il rettangolo

Precedenti aumenti e diminuzioni

Oscillatori come l’oscillatore stocastico o il MACD Dopo l’identificazione di un range, i range traders cercheranno di aprire delle posizioni basate sulle aree di supporto e resistenza, in cui gli ordini ”buy” vengono eseguiti ai livelli del supporto mentre gli ordini “sell”, ai livelli della resistenza. Nell’esempio qui mostrato è stato identificato un range, formando un candale di trend. Un range trader cercherebbe di andare long sul livello del supporto e di andare short al livello della resistenza. Come puoi vedere, alla fine il mercato è uscito fuori dal range, dopo di che un range trader inizia ad identificare un nuovo range su cui tradare. Ricorda che per incrementare le probabilità di successo dell’ordine, puoi optare di tradare soltanto nella direzione del trend prevalente ed applicare le regole di gestione del rischio. Nel secondo esempio, il range è stato basato sull’ Oscillatore Stocastico, che oscilla tra il livelli di 0 e 100. Il range trader cercherà di andare long dopo la rottura del livello 20 dal basso, e cercherà invece di andare short dopo la rottura del livello 80 dall’alto. Allo stesso modo del primo esempio, le regole per l’identificazione del trend insieme alla gestione del rischio dovrebbero aumentare la probabilità di successo del tuo ordine. La cosa importante è che alcuni metodi di range trading ti aiutano ad identificare i potenziali target, ma alcuni ti forniscono soltanto i segnali di buy e sell senza però un chiaro segnale che indichi dove il mercato può potenzialmente muoversi.

