O INSTRUMENCIE

Inwestuj w CFD na GOOGL.US

Alphabet Inc., to amerykański holding z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Został założony w 2015 roku przez Larry'ego Page'a oraz Sergeya Brina i działa jako spółka macierzysta dla m.in. Google. Alphabet powstał bowiem głównie w celu reorganizacji różnych działań spółki Page’a i Brina w sferze technologii, usług czy produktów. Największą spółką zależną Alphabet pozostaje Google, jednak zarządzany obecnie przez Sundara Pichaia (który pełni również rolę CEO Google) konglomerat obejmuje również działalność m.in firmy badawczo-rozwojowej Calico, rozwijającej sztuczną inteligencję DeepMind, działającej w branży samochodów autonomicznych Waymo czy funduszu inwestycyjnego CapitalG. Alphabet to jedna z największych i najwyżej wycenianych firm na świecie - spółka zaliczana jest do grupy amerykańskich Gigantów Technologii, w skład której wchodzą takie firmy jak Apple, Amazon, Microsoft czy Meta. Na dzień 11 sierpnia 2023 roku, kapitalizacja rynkowa Alphabet wynosiła 1,64 biliona USD - więcej niż PKB Polski, którego wartość na koniec 2022 wyniosła nieco ponad 688 mld USD. Ze względu na fakt, że Alphabet skupia w sobie firmy mające znaczący wpływ na różne obszary technologii i innowacji, jest to z pewnością jeden z najbardziej interesujących i atrakcyjnych pomysłów inwestycyjnych. Inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na cenę akcji Alphabet za pomocą kontraktów na różnice kursowe (CFD). Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, które umożliwiają spekulację na ruchach cen aktywów bazowych bez konieczności ich wcześniejszego zakupu. XTB oferuje kontrakty CFD na akcje Alphabet i wiele innych - dowiedz się więcej. Główną zaletą inwestowania za pomocą CFD jest możliwość czerpania zysków zarówno ze wzrostu jak i spadku cen instrumentu bazowego. W momencie, gdy ceny akcji Alphabet spadają, inwestor może otworzyć pozycję krótką (sprzedaży) by zamknąć ją w momencie gdy akcje znajdą się na niższym poziomie i w ten sposób zaksięgować zysk. Dodatkowo, kontrakty CFD pozwalają na handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Pozwala ona na otworzenie pozycji w wysokości przekraczającej poziom posiadanych środków, co pozwala na uzyskanie wyższej stopy zwrotu. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie za pomocą kontraktów CFD wiąże się z ryzykiem, a sama dźwignia może nie tylko zwiększyć potencjalne zyski ale również pogłębić możliwe straty. Ze względu na fakt, że kontrakty CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, mogą one nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Inwestując za pomocą CFD inwestor powinien posiadać dobrze przemyślaną strategię inwestycyjną, odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem oraz dogłębne zrozumienie potencjalnego ryzyka. W przypadku Alphabet najlepszym momentem na inwestowanie jest sesja amerykańska. Amerykański rynek akcji otwarty jest od 9:30 do 16:00 czasu wschodniego (od 15:30 do 22:00 czasu polskiego), a większość obrotu odbywa się w tych godzinach. Od godziny 8:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu polskiego) trwa jednak sesja pre-market, która charakteryzuje się wyraźnie niższą aktywnością inwestorów, lecz czasem może nadać ton reszcie dnia handlowego. Należy jednak pamiętać, że ze względu na międzynarodowy charakter Alphabet, wpływ na cenę akcji spółki będą mieć również wiadomości i wydarzenia mające miejsce poza tymi godzinami.