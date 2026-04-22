2,8 miliarda dolarów ryzyka: Microsoft kontra regulatorzy UK

Akcje Microsoft ponownie znalazły się w centrum uwagi inwestorów, jednak tym razem nie za sprawą wyników finansowych czy rozwoju sztucznej inteligencji, lecz rosnącego ryzyka regulacyjnego. Brytyjski sąd dopuścił do dalszego procedowania pozwu zbiorowego o wartości nawet 2,8 miliarda dolarów, który dotyczy praktyk licencyjnych w obszarze usług chmurowych.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to kolejna sprawa wymierzona w gigantów technologicznych, jednak jej znaczenie jest znacznie szersze. Spór koncentruje się na sposobie, w jaki Microsoft różnicował ceny licencji Windows Server w zależności od środowiska, w którym były one wykorzystywane. Według skarżących, czyli blisko 60 tysięcy firm, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korzystanie z oprogramowania poza własną chmurą Microsoftu wiązało się z wyraźnie wyższymi kosztami.

Tego typu konstrukcja cenowa, jeśli zostałaby potwierdzona, mogłaby oznaczać, że przewaga konkurencyjna nie wynikała wyłącznie z jakości usług, lecz również z samego modelu opłat. W praktyce prowadziłoby to do ograniczania wyboru klientów i wzmacniania pozycji własnej platformy kosztem konkurencji. Microsoft odrzuca te zarzuty, podkreślając, że jego polityka licencyjna jest przejrzysta i stosowana konsekwentnie od lat. Na obecnym etapie sąd nie rozstrzygnął meritum sprawy, ale uznał, że istnieją podstawy do jej dalszego rozpatrywania, co już samo w sobie zwiększa uwagę rynku.

Cała sytuacja wpisuje się w szerszy trend rosnącej presji regulacyjnej wobec największych firm technologicznych. Brytyjski urząd Competition and Markets Authority prowadzi działania dotyczące konkurencyjności rynku chmurowego, a podobne postępowania toczą się również w innych jurysdykcjach. To zwiększa ryzyko, że ewentualne rozstrzygnięcia mogą mieć charakter precedensowy i wykraczać poza jeden rynek.

Z punktu widzenia inwestorów kluczowe jest to, że sprawa dotyczy jednego z najważniejszych segmentów działalności spółki. Usługi chmurowe stanowią istotną część przychodów Microsoftu i pozostają jednym z głównych motorów wzrostu, dodatkowo wspieranym przez rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

W krótkim terminie wpływ pozwu może ograniczać się głównie do zwiększonej zmienności notowań i większej wrażliwości kursu na informacje regulacyjne. Nawet potencjalne koszty finansowe nie stanowiłyby istotnego obciążenia w relacji do skali działalności spółki. Znacznie ważniejszy jest jednak wymiar długoterminowy.

Jeśli presja regulacyjna doprowadzi do zmian w modelu licencyjnym, Microsoft może stracić część swojej strukturalnej przewagi w chmurze. A to oznacza, że rynek zacznie inaczej patrzeć nie tylko na marże, ale też na tempo wzrostu całego segmentu.

I właśnie tutaj leży sedno tej historii.

To nie jest opowieść o 2,8 miliarda dolarów. To jest opowieść o tym, czy Microsoft będzie mógł dalej rozwijać swój biznes chmurowy na dotychczasowych zasadach, czy też będzie zmuszony funkcjonować w bardziej wyrównanym, regulacyjnie środowisku. Dla inwestorów oznacza to jedno, że w wycenie spółki coraz większą rolę zaczyna odgrywać nie tylko sam wzrost, ale również otoczenie regulacyjne, które może ten wzrost kształtować, a w skrajnym przypadku ograniczać.