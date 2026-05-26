Nvidia rzuca wyzwanie Intelowi i AMD na rynku CPU

Nvidia, dotychczasowy hegemon i absolutny lider rewolucji AI w obszarze procesorów graficznych GPU, wysyła dziś jeden z najmocniejszych strategicznych sygnałów od początku boomu sztucznej inteligencji. Rynek procesorów centralnych CPU staje się kolejnym frontem ekspansji spółki. Prognoza zakładająca, że globalny rynek CPU może osiągnąć wartość 200 miliardów dolarów, nie jest jedynie ambitnym szacunkiem. To jasna deklaracja, że Nvidia chce wejść w segment od dekad kontrolowany przez Intela i AMD oraz przejąć część rynku infrastruktury centrów danych nowej generacji.

Kluczowym elementem tej strategii pozostaje rozwój autorskich układów opartych na architekturze ARM, w tym serii Grace. Nvidia coraz wyraźniej buduje wizję pełnego ekosystemu AI, obejmującego GPU, CPU oraz kompletną architekturę serwerową dla hyperscalerów i centrów danych obsługujących modele sztucznej inteligencji.

Największym zaskoczeniem dla rynku pozostaje jednak fakt, że Nvidia otwarcie uwzględniła Chiny w swojej prognozie wartego 200 miliardów dolarów rynku CPU. To bardzo istotny sygnał dla rynków, ponieważ pokazuje, że spółka nie zamierza rezygnować z jednego z największych rynków technologicznych świata mimo trwających restrykcji eksportowych pomiędzy USA a Chinami.

Z perspektywy rynku tworzy to klasyczny chiński paradoks. Z jednej strony inwestorzy otrzymują sygnał, że Nvidia wierzy w możliwość dalszej monetyzacji popytu z Państwa Środka. Architektura ARM i rozwój platform CPU mogą dawać spółce większą elastyczność regulacyjną niż najbardziej zaawansowane układy GPU objęte amerykańskimi sankcjami eksportowymi. To wzmacnia narrację, że globalny boom AI wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a Nvidia nadal ma przed sobą ogromny adresowalny rynek.

Z drugiej strony uwzględnianie Chin w długoterminowych prognozach pozostaje obarczone bardzo wysokim ryzykiem geopolitycznym. Każde zaostrzenie polityki eksportowej Waszyngtonu może ograniczyć dostęp Nvidii do chińskiego rynku i wymusić rewizję oczekiwań dotyczących przyszłych przychodów. Dlatego inwestorzy z jednej strony kupują historię dalszego wzrostu AI, ale z drugiej muszą brać pod uwagę utrzymującą się wysoką zmienność wycen wynikającą z napięć USA i Chiny.

Strategicznie jest to jednak ruch o ogromnym znaczeniu dla całego sektora półprzewodników. Nvidia przestaje być postrzegana wyłącznie jako producent GPU i coraz mocniej aspiruje do roli dominującego dostawcy kompletnej infrastruktury AI dla nowoczesnych centrów danych. To bezpośrednie wyzwanie rzucone Intelowi i AMD.

Jeżeli najwięksi gracze chmurowi, tacy jak Amazon, Microsoft czy Google, zaczną szerzej wdrażać rozwiązania CPU od Nvidii, może dojść do trwałej zmiany układu sił w branży. Rynek zacznie wtedy wyceniać nie tylko dominację Nvidii w akceleratorach AI, ale również potencjał przejęcia części wielomiliardowego rynku CPU.

Dla akcjonariuszy NVDA przekaz pozostaje wyraźnie prowzrostowy. Nvidia rozszerza swój całkowity adresowalny rynek otwierając sobie kolejne źródła przychodów na wiele lat. Nawet ograniczone sukcesy w segmencie CPU mogłyby przełożyć się na dziesiątki miliardów dolarów dodatkowych wpływów rocznie.