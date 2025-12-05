US100 zyskuje po danych PCE📈

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) notuje dziś ponad 0,5% wzrost, a optymistyczne nastroje spotęgował pozytywny dla Wall Street raport o danych PCE, gdzie oczekiwania inflacyjne okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, podczas gdy konsumpcja i dochody przeważnie wypadły zgodnie z prognozą rynków. Pozytywny wydźwięk mają też dla Wall Street wstępne dane Uniwersytetu Michigan za grudzeiń, które wskazały poprawę nastrojów konsumentów, przy jednoczesnym spadku oczekiwań inflacyjnych zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 5-letnim. Tak ułożone dane pozwalają wierzyć w realną obniżkę stóp w grudniu i 'niższe ryzyko' gołębiej polityki w roku 2026, która potencjalnie wesprze ryzykowne aktywa, wywierając presję na rentowności i dolara

Spotkanie wicepremiera Chin He Lifenga z sekretarzem skarbu USA, Scottem Bessentem prawdopodobnie przebiegło pomyślnie, ponieważ strona chińska przekazała pozytywny komentarz w sprawie, mówiąc o rozszerzeniu zakresu współpracy z Amerykanami

Co więcej, akcje CoreWeave (CRWV.US, jednej z najbardziej 'poobijanych spółek technologicznych) w ciągu 5 ostatnich dni wzrosły już o ponad 23% co tylko potwierdza, że obawy o przeszacowane inwestycje w infrastrukturę AI poważnie osłabły. Analitycy Roth Capital Partners rozpoczęli pokrycie spółki zajmującej się wynajmowanie GPU dla centrów danych, z rekomendacją kupuj i ceną docelową 110 USD za akcję. Źródło: xStation5 Akcje firm technologicznych notują wzrosty, które wykraczają poza infrastrukturę i półprzewodniki i przenosi się na firmy z branży oprogramowania, gdzie rosną akcje Salesforce (CRM.US) po ostatnich, mocnych wynikach. W przyszłym tygodniu zaraportują m.in. Adobe, Oracle i Synposys i od wyników tych firm zależeć może spora część sentymentów wobec sektora oprogramowania (software). Źródło: xStation5 Dane z USA: PCE / Uniwersytet Michigan US PCE Price Index r/r: 2,8% (prognoza 2,8%, poprzednio 2,7%)

US PCE Price Index m/m: 0,3% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,3%)

US Core PCE Price Index r/r: 2,8% (prognoza 2,8%, poprzednio 2,9%)

US Core PCE Price Index m/m: 0,2% (prognoza 0,2%, poprzednio 0,2%)

Konsumpcja realna m/m: 0,0% (prognoza 0,1%, poprzednio 0,4%)

Wydatki konsumentów m/m: 0,3% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,6%)

Dochody prywatne m/m: 0,4% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%)

University of Michigan Nastroje (wstępny, grudzień): 53,3 (prognoza 52, poprzednio 51,0)

University of Michigan Oczekiwania (wstępny): 55 (prognoza 52,7, poprzednio 51,0)

University of Michigan Ocena sytuacji gospodarczej (wstępny): 50,7 (prognoza 52,1, poprzednio 51,1)

University of Michigan 5-letnie oczekiwania inflacyjne (wstępne): 3,2% (prognoza 3,4%, poprzednio 3,4%)

University of Michigan 1-roczne oczekiwania inflacyjne (wstępne): 4,1% (prognoza 4,5%, poprzednio 4,5%) Oracle (ORCL.US, D1) Akcje Oracle od 'dołka' z listopada rosną juz o prawie 20%, ale wciąż notowane są ok. 5% poniżej EMA200 i około 50% poniżej szczytów wszechczasów. Wyniki firmy w przyszłym tygodniu (środa) mogą napędzić zmienność waloru - w obie strony. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.