Komentarz Giełdowy: Stopy w dół, indeksy w górę. Jak zakończy się rok na giełdach?

Grudzień 2025 zapowiada się jako wyjątkowo interesujący miesiąc na rynkach akcji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie WIG od początku roku wzrósł o około 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem, co pokazuje dużą dynamikę polskiego rynku i atrakcyjność spółek krajowych w oczach uczestników rynku. W ostatnich dniach Narodowy Bank Polski zdecydował się na obniżkę stóp procentowych, a stopa referencyjna spadła do 4%. Taka decyzja zmniejsza koszt finansowania przedsiębiorstw, co sprzyja inwestycjom i rozwojowi firm notowanych na giełdzie. W efekcie akcje stają się bardziej atrakcyjną formą lokowania kapitału w porównaniu do lokat bankowych czy obligacji, których rentowność maleje.

Na rynkach amerykańskich sytuacja również daje powody do optymizmu, choć charakteryzuje się wyższą zmiennością. Indeks S&P 500 rośnie w oczekiwaniu, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 pb podczas nadchodzącego posiedzenia. Obniżka Fed uważana jest za kluczowy czynnik mogący napędzać dalsze wzrosty na rynkach światowych, zwłaszcza w sektorze technologicznym i konsumenckim. Dzisiejsze dane o inflacji PCE pokazały spadek bazowego wskaźnika cen wydatków konsumpcyjnych do 2,8% rok do roku, co zwiększa prawdopodobieństwo, że polityka monetarna w USA stanie się bardziej łagodna. Główne amerykańskie indeksy, takie jak S&P 500, Nasdaq 100 oraz Russell 2000, po publikacji danych zaczęły zyskiwać na wartości, co wskazuje na poprawę nastrojów na rynku i wzrost apetytu na ryzyko wśród uczestników rynku.

Na zachowanie rynku w USA wpływają również czynniki sezonowe. Grudzień tradycyjnie charakteryzuje się większą aktywnością konsumentów, co sprzyja spółkom detalicznym i konsumenckim oraz może wspierać całe indeksy. Mimo sprzyjających czynników nie można ignorować ryzyk. W Stanach Zjednoczonych wysokie wyceny akcji i realizacja zysków w sektorze technologicznym mogą ograniczać tempo wzrostów lub wywołać krótkoterminowe korekty. W Polsce dalsze przyspieszenie wzrostów może być umiarkowane, a sytuacja rynkowa w dużej mierze zależy od decyzji makroekonomicznych oraz globalnych nastrojów. Czynniki geopolityczne, zmiany polityki monetarnej w innych krajach oraz nieprzewidziane wydarzenia mogą w każdej chwili wpłynąć na notowania giełdowe, dlatego rynek może wykazywać okresowe wahania.

Obecne warunki sugerują umiarkowany optymizm na koniec roku. Polska giełda może utrzymać stabilne wzrosty dzięki stopie procentowej na poziomie 4% i pozytywnym wynikom spółek w sektorach przemysłowym, technologicznym i konsumenckim. W Stanach Zjednoczonych dalsze zwyżki będą w dużej mierze zależały od obniżki stóp Fed, a spadek inflacji do 2,8% wspiera perspektywę łagodniejszej polityki monetarnej. Jednocześnie wyższa zmienność na rynku pozostaje istotnym czynnikiem, a obserwacja bieżących danych makroekonomicznych, wskaźników inflacyjnych i decyzji polityki monetarnej pomaga lepiej ocenić dynamikę rynków w końcówce roku.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB