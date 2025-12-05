Historyczna fuzja - Netflix robi ruch dekady

- Netflix przejmuje Warner Bros i HBO Max
- Pojawia się nowe ryzyko regulacyjne
- Duże zakupy prawdopodobnie wywrą presję na wyniki finansowe firmy
Netflix ogłosił sfinalizowanie umowy zakupu legendarnego Warner Bros, poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Transakcja obejmie również serwis HBO Max oraz powiązane z nimi aktywa. Nowy zakup będzie kosztować Netflix finalnie ok. 83 miliardy dolarów.
Przejęcie przez Netflix jednego ze swoich konkurentów zauważalnie zwiększa udział Netflix w rynku. Połączenie ich pozwala wysunąć się Netflixowi na zauważalne prowadzenie i ponownie stać się niekwestionowanym liderem streamingu — przyjemniej w ujęciu udziału rynkowego. Inwestorzy jednak początkowo reagują sceptycyzmem. Kurs akcji chwilowo spadł o aż 5%, zanim wrócił w okolicę otwarcia się sesji. Dlaczego?
Połączenie dwóch tak dużych przyciągnie uwagę regulatorów nie tylko w USA, ale również poza nim. Kontrola nad tak dużym segmentem rynku budzi poważne obawy o realną konkurencję na rynku. W związku z tym cześć inwestorów już zaczyna wyceniać premię za nowo powstałe ryzyko.
Trudno oszacować z jakąkolwiek dozą pewności ostateczny wpływ na rynek nowego zakupu Netflix. Jeśli ryzyko regulacyjne nie zrealizuje się, może być to początek drogi Netflixa ku ponownemu uczynieniu się “domyślną” platformą streamingową. Jednocześnie — tak duży zakup będzie wywierał wyraźną presję na sprawozdanie finansowe spółki.
NFLX.US (D1)
Źródło: xStation5
