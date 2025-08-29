3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (29.08.2025)

Wrzesień nadchodzi, a wraz z nim cała masa kluczowych danych makroekonomicznych, które mogą wstrząsnąć rynkami. Choć przyszły tydzień rozpocznie się spokojnie ze względu na święto w Stanach Zjednoczonych (Dzień Pracy), to już w kolejnych dniach możemy spodziewać się sporej dynamiki. W przyszłym tygodniu poznamy takie ważne dane jak NFP z amerykańskiego rynku pracy, indeksy ISM czy inflację ze strefy euro. Wobec tego warto trzymać rękę na pulsie, bo w centrum uwagi znajdą się takie rynki jak EURUSD, GOLD i US500.
EURUSD
Po piątkowych danych o inflacji, uwaga inwestorów skupi się na publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy, która tradycyjnie ma miejsce w pierwszy piątek miesiąca. Chociaż większość wskaźników sugeruje poprawę, raczej nie będą one na tyle mocne, by znacząco osłabić oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Dodatkowo, we wtorek poznamy dane o inflacji w strefie euro, a w ciągu tygodnia opublikowane zostaną indeksy ISM dla USA. Wszystkie te informacje będą kluczowe przed zbliżającą się decyzją Fed 17 września.
GOLD
Złoto ponownie zbliża się do historycznych szczytów, przebijając pod koniec sierpnia poziom 3400 dolarów za uncję. Na jego notowania wpłynie nie tylko polityka (sprawa Lisy Cook z Fed, która pozwała Donalda Trumpa), ale przede wszystkim dane, które ukształtują oczekiwania dotyczące decyzji Fed we wrześniu. Jeśli wzrosną nadzieje na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych, złoto ma dużą szansę na osiągnięcie nowych rekordów. Pamiętajmy jednak, że od kwietnia kurs złota porusza się w konsolidacji po osiągnięciu historycznych szczytów.
US500
Amerykańskie indeksy na Wall Street osiągnęły historyczne szczyty, mimo lekkiego rozczarowania wynikami Nvidii, która jest obecnie największą spółką na świecie (jej waga w indeksie S&P 500 wynosi około 8%). Wzrosty napędzały inne technologiczne giganty, takie jak Alphabet, Broadcom i Oracle. Sezon publikacji wyników finansowych powoli dobiega końca, więc uwaga szerokiego rynku przeniesie się na dane makroekonomiczne i oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed. Obecnie rynek w około 85% wycenia obniżkę stóp, jednak kluczowe będzie to, czy Fed będzie kontynuował cięcia w kolejnych miesiącach.
