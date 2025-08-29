Bitcoin spada 3% i testuje 108 tys. USD 📉Dogecoin traci mimo ogłoszenia Gucci

Nastroje na rynku kryptowalut są dziś słabe, a Bitcoin spadł poniżej poziomu 110 tys. USD, pod presją wyprzedaży na Wall Street, gdzie najsilniej traciły spółki technologiczne. Traci nie tylko Bitcoin – inne kryptowaluty również notują spadki. Przykładowo, mimo że dom mody Gucci ogłosił przyjmowanie płatności w Dogecoinie (DOGE) w wybranych sklepach w Stanach Zjednoczonych, kurs tokena spada dziś o ponad 3%, co wynika z pogorszenia sentymentu na szerokim rynku krypto. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Od strony technicznej, kurs Dogecoina spadł poniżej średnich EMA200 (czerwona linia) i EMA50 (pomarańczowa linia), co sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu, jeśli presja podażowa będzie się utrzymywać. Źródło: xStation5

