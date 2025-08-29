🔝Złoto z możliwym historycznym szczytem

Złoto zyskuje dzisiaj ok. 0,9% i potencjalnie wybija się z konsolidacji wobec rosnących obaw o recesję i spadki na Wall Street

Złoto ma za sobą bardzo dobrą 4-dniową passę wzrostów, wliczając w to dzisiejszą sesję. Złoto wybija szczyty z lipca i obecnie testuje najwyższe poziomy z połowy czerwca. Jeśli złoto zamknęłoby się przy obecnych poziomach, będzie to najwyższy poziom na spot w historii, choć sam dzienny szczyt zanotowany był w kwietniu w okolicach 3500 dolarów za uncję. Mocne wzrosty motywowane są obawami o recesję, która jednocześnie wzmacnia oczekiwania dotyczące cięcia stóp procentowych w USA. Choć dane z USA nie zaskoczyły szczególnie, to jednak brak odbicia inflacji może sugerować problemy z przeniesieniem wyższych kosztów na słabego konsumenta. Sam konsument również wysyła mieszane sygnały, co widać po niższym od oczekiwań odczycie indeksu zaufania konsumentów UoM. Obawy zwiększone są również dzisiaj mocnym cofnięciem na Wall Street, choć te można częściowo tłumaczyć zamykaniem pozycji w ostatni dzień tygodnia przed długim weekendem w USA. W ostatnich dniach obserwujemy również przyspieszone zakupy ze strony funduszy ETF, które trzymają już ponad 92 mln uncji złota. Ten tydzień powinien przynieść również najsilniejsze tygodniowe wzrosty od czerwca.

Złoto zyskuje obecnie ponad 2,2% w tym tygodniu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Złoto wybija ostatnie lokalne szczyty z lipca i potencjalnie może zamknąć się dzisiaj najwyżej w historii. Wybicie z formacji trójkąta sugeruje wyjście nawet do okolic 3500-3515 USD. Źródło: xStation5