Kukurydza zyskuje 2% na fali słabszych szacunków zbiorów i zmian w pozycjach spekulantów 📈

Kontrakty futures na kukurydzę (CORN) na CBOT rosną dziś, po tym jak objazd pól organizowany przez Pro Farmer oszacował zbiory poniżej prognoz USDA, dodatkowo wskazując na ryzyko chorób upraw. Poniżej najważniejsze informacje z rynku kukurydzy. Wczorajsza sesja również zakończyła się wzrostami, wspieranymi przez silne dane eksportowe. Pro Farmer prognozuje zbiory kukurydzy w USA w sezonie 2025/26 na poziomie 16,204 mld buszli , wyraźnie poniżej szacunków USDA (16,742 mld).

Inwestorzy instytucjonalni zredukowali pozycje krótkie netto do 12-tygodniowego minimum (144 650 kontraktów) ; pozycje długie wzrosły do najwyższego poziomu od 16 tygodni.

USDA ocenił kondycję upraw kukurydzy na 71% w kategorii dobrej i bardzo dobrej , nieco powyżej oczekiwań rynku (70%).

7% areału jest już dojrzałe (wobec 10% rok wcześniej); 44% upraw osiągnęło fazę ziarniaka woskowego , zgodnie ze średnią wieloletnią.

Tygodniowe inspekcje eksportowe w USA wzrosły o 24% do 1,31 mln ton , głównymi odbiorcami były Meksyk i Japonia.

Łączne inspekcje eksportowe w sezonie 2024/25 wynoszą 65,53 mln ton , czyli o 28% więcej niż rok temu.

Tajwańska grupa zakupowa MFIG ogłosiła przetarg na zakup do 65 tys. ton kukurydzy z USA, Argentyny, Brazylii lub RPA.

Rosja utrzymała cło eksportowe na kukurydzę na poziomie 0%. Kukurydza (interwał D1) Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5 Raport Commitment of Traders (CoT CFTC) Managed Money (duzi spekulanci) Silne dociążenie longów : +27,5 tys. kontraktów, czyli najwyższy poziom od 16 tygodni.

Krótkie pozycje praktycznie bez zmian (-241), spready spadły (-5,9 tys.).

Redukcja netto krótkich pozycji do 12-tygodniowego minimum (144,7 tys.), silne przesunięcie w kierunku mniej negatywnego sentymentu. Commercials (Producer/Merchant) Z większenie krótkich pozycji : +43,5 tys. jako hedge przeciwko potencjalnym wzrostom cen.

Longi commercials wzrosły o +15,9 tys., ale skala shortów wyraźnie dominuje.

Zatem commercials zabezpieczają produkcję, gdy fundusze ograniczają shorty i łapią longi. Podsumowanie Managed money (spekulanci) redukują poprzedni pesymizm , co technicznie wspiera cenę.

Commercials rozbudowują short hedging , co wskazuje, że producenci traktują obecną siłę rynku jako okazję do zabezpieczenia zbiorów.

Rynek znalazł się w punkcie napięcia: fundusze zaczynają „grać long”, podczas gdy commercials zwiększają presję sprzedażową. Źródło: CFTC

