60 mld dolarów nowych zamówień. Super Micro Computer daje rynkom kolejny sygnał, że boom AI nadal trwa

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele pytań dotyczących przyszłości rynku sztucznej inteligencji. Rosnące koszty produkcji chipów, rozwój własnych układów przez największe firmy technologiczne oraz coraz większa presja na efektywność inwestycji sprawiły, że rynki zaczęły dokładniej analizować, czy obecny poziom wydatków na AI będzie możliwy do utrzymania.

Informacje płynące z Super Micro Computer pokazują jednak drugą stronę tej historii. Producent serwerów AI poinformował o rekordowym poziomie zamówień oraz znaczącej poprawie oczekiwanych marż, co sugeruje, że popyt na infrastrukturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji nadal pozostaje bardzo silny.

Spółka podała, że w czwartym kwartale otrzymała ponad 60 mld USD nowych zamówień, a jej backlog osiągnął rekordowy poziom. Jednocześnie firma podniosła prognozę marży, a poprawa ma wynikać przede wszystkim z korzystniejszego miksu klientów i produktów.

To właśnie poprawa rentowności jest tutaj najważniejszym elementem. Super Micro przez długi czas korzystało z ogromnego wzrostu popytu na serwery wyposażone w układy Nvidii, jednak szybki rozwój sprzedaży nie zawsze przekładał się na równie dynamiczny wzrost marż. Rosnąca konkurencja oraz presja kosztowa sprawiały, że rynek zaczął zwracać większą uwagę nie tylko na skalę przychodów, ale również na jakość tego wzrostu.

Najnowszy komunikat zmienia nieco tę narrację. Pokazuje, że firmy dostarczające fizyczną infrastrukturę AI mogą nie tylko zwiększać skalę działalności, ale również poprawiać rentowność. Dla całego ekosystemu AI jest to ważny sygnał. Super Micro znajduje się kilka poziomów niżej w łańcuchu wartości niż Nvidia, ale jego wyniki pokazują, czy ogromne inwestycje w centra danych faktycznie przekładają się na realny popyt na gotowe rozwiązania.

W ostatnich miesiącach wiele uwagi poświęcano temu, czy największe firmy technologiczne nie inwestują zbyt agresywnie w infrastrukturę obliczeniową. Informacje o rekordowym backlogu Super Micro sugerują jednak, że obecnie problemem nadal nie jest brak zainteresowania, lecz możliwość dostarczenia wystarczającej liczby systemów do klientów.

Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie ryzyka zniknęły. Rynek AI nadal będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, jak szybko ogromne wydatki na centra danych przełożą się na przychody generowane przez nowe usługi. Jeżeli tempo monetyzacji okaże się niewystarczające, presja na dostawców infrastruktury może powrócić.

Na ten moment jednak informacje z Super Micro są argumentem dla tych, którzy uważają, że cykl inwestycji w AI nadal znajduje się we wcześniejszej fazie. Podczas gdy część rynku zaczyna zastanawiać się nad końcem fali entuzjazmu, spółki znajdujące się w centrum budowy infrastruktury nadal pokazują bardzo silny napływ zamówień.

Przypadek Super Micro pokazuje, że obecny etap rozwoju AI nie jest już wyłącznie historią pojedynczych liderów technologicznych. To cały ekosystem firm, które muszą wspólnie dostarczyć odpowiednią skalę infrastruktury. W kolejnych latach coraz większe znaczenie będzie miało nie tylko to, kto stworzy najlepszy model AI, ale również kto będzie potrafił efektywnie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową.

Źródło: xStation5