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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
14:56 · 16 lipca 2026

Abbott odbija 4% po wynikach 📈 Spółka podnosi prognozę zysku na 2026 rok

Akcje spółki z sektora medycznego Abbott Laboratories (ABT.US) rosną o około 4% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał 2026 roku. Przychody spółki wzrosły o 13% r/r do 12,6 mld USD i nieznacznie przebiły prognozy analityków, a zarówno sprzedaż, jak i skorygowany zysk okazały się wyższe od konsensusu Wall Street. Mimo że raportowany zysk netto spadł o około 47% do 928 mln USD, a rozwodniony EPS obniżył się do 0,53 USD, inwestorzy skoncentrowali się przede wszystkim na poprawie wyników w większości segmentów działalności oraz podniesieniu całorocznej prognozy zysku.

Abbott oczekuje obecnie skorygowanego EPS w 2026 roku na poziomie 5,45-5,60 USD, wobec wcześniejszego przedziału 5,38-5,58 USD, co oznacza wzrost środka prognozy o 0,05 USD. Jednocześnie spółka utrzymała prognozę porównywalnego wzrostu sprzedaży na poziomie 6,5-7,5%, sugerując dalsze przyspieszenie dynamiki wyników w drugiej połowie roku.

  • Przychody Abbott w II kwartale wyniosły 12,6 mld USD, rosnąc o wspomniane 13% r/r w ujęciu raportowanym oraz o 4,8% w ujęciu porównywalnym.
  • Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,31 USD, podczas gdy raportowany EPS według GAAP spadł do 0,53 USD.
  • Zysk netto obniżył się o około 47% r/r do 928 mln USD, co pokazuje dużą różnicę między wynikiem raportowanym a skorygowanym.
  • W pierwszym półroczu przychody wzrosły o 10,5% do 23,7 mld USD, natomiast zysk netto spadł o około 35,5% do 2 mld USD.
  • Abbott podniósł prognozę skorygowanego EPS na cały rok do 5,45-5,60 USD, wobec wcześniejszych 5,38-5,58 USD.
  • Prognoza porównywalnego wzrostu sprzedaży pozostała bez zmian na poziomie 6,5-7,5%.
  • Spółka zwróciła akcjonariuszom 2,1 mld USD w formie dywidend i skupu akcji własnych.
  • Abbott rozwija jednocześnie portfel nowych produktów, m.in. Libre Duo, system IVL TECTONIC oraz urządzenie Amulet 360, co może wspierać wzrost w kolejnych kwartałach.

Dla inwestorów najważniejsze jest to, że mimo słabszego wyniku netto według GAAP, podstawowa działalność Abbott pozostaje solidna, a podniesienie prognozy sugeruje rosnącą pewność zarządu co do poprawy sprzedaży i rentowności w drugiej połowie roku.

Wykres akcji Abbott (interwał D1)

Akcje firmy notowane są w pobliużu 93 USD przed otwarciem rynku w USA co wskazuje, żę byki będą chciały pierwszy raz od dłuższego czasu wzbić się powyżej średniej EMA50 (pomarańczowa linia) i spróbować odwrócić silny, spadkowy trend. Obecnie akcje notowane są ok. 30% poniżej historycznego szczytu.

Źródło: xStation5

16 lipca 2026, 15:35

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