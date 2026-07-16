Abbott odbija 4% po wynikach 📈 Spółka podnosi prognozę zysku na 2026 rok

Abbott oczekuje obecnie skorygowanego EPS w 2026 roku na poziomie 5,45-5,60 USD, wobec wcześniejszego przedziału 5,38-5,58 USD, co oznacza wzrost środka prognozy o 0,05 USD. Jednocześnie spółka utrzymała prognozę porównywalnego wzrostu sprzedaży na poziomie 6,5-7,5%, sugerując dalsze przyspieszenie dynamiki wyników w drugiej połowie roku.
- Przychody Abbott w II kwartale wyniosły 12,6 mld USD, rosnąc o wspomniane 13% r/r w ujęciu raportowanym oraz o 4,8% w ujęciu porównywalnym.
- Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,31 USD, podczas gdy raportowany EPS według GAAP spadł do 0,53 USD.
- Zysk netto obniżył się o około 47% r/r do 928 mln USD, co pokazuje dużą różnicę między wynikiem raportowanym a skorygowanym.
- W pierwszym półroczu przychody wzrosły o 10,5% do 23,7 mld USD, natomiast zysk netto spadł o około 35,5% do 2 mld USD.
- Abbott podniósł prognozę skorygowanego EPS na cały rok do 5,45-5,60 USD, wobec wcześniejszych 5,38-5,58 USD.
- Prognoza porównywalnego wzrostu sprzedaży pozostała bez zmian na poziomie 6,5-7,5%.
- Spółka zwróciła akcjonariuszom 2,1 mld USD w formie dywidend i skupu akcji własnych.
- Abbott rozwija jednocześnie portfel nowych produktów, m.in. Libre Duo, system IVL TECTONIC oraz urządzenie Amulet 360, co może wspierać wzrost w kolejnych kwartałach.
Dla inwestorów najważniejsze jest to, że mimo słabszego wyniku netto według GAAP, podstawowa działalność Abbott pozostaje solidna, a podniesienie prognozy sugeruje rosnącą pewność zarządu co do poprawy sprzedaży i rentowności w drugiej połowie roku.
Wykres akcji Abbott (interwał D1)
Akcje firmy notowane są w pobliużu 93 USD przed otwarciem rynku w USA co wskazuje, żę byki będą chciały pierwszy raz od dłuższego czasu wzbić się powyżej średniej EMA50 (pomarańczowa linia) i spróbować odwrócić silny, spadkowy trend. Obecnie akcje notowane są ok. 30% poniżej historycznego szczytu.
Źródło: xStation5
ASML: akcje w odwrocie po eskalacji na Bliskim Wschodzie?
Wyniki UnitedHealth: Pokaz siły i kontrola kosztów
PayPal: Sprzedaż, stagnacja czy rewolucja?
🐸Żabka zyskuje nawet 10% przez informacje o potencjalnym zakupie akcji przez 7-Eleven
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.