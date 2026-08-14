Przegląd rynkowy: Głęboka korekta na dolarze i skok na europejskich spółkach IT (14.08.2026)

📊 Indeksy i spółki Szeroki rynek w Europie handluje dzisiaj bez wyraźnego kierunku – silne zyski niektórych gigantów przemysłowych oraz sektora IT są równoważone przez drobne korekty na pozostałej części rynku.

Kontrakty na Stoxx 50 ( EU50 ) handlują na płasko. Najlepiej radzi sobie niemiecki DAX ( DE40 : +0,3%), wspierany zyskami akcji SAP, natomiast najgorzej wypada szwajcarski SMI ( SUI20 : -0,6%), wrażliwy na realizację zysków w sektorze farmaceutycznym.

Spółki IT w Europie wyraźnie zyskują w piątek ( SAP : +4,3%, Nemetschek : +8,8%, TeamViewer : +6,0%), napędzane doniesieniami Reutersa o rozmowach funduszu Silver Lake w sprawie przejęcia Workday oraz spadkiem obaw dotyczących refinansowania długu w branży technologicznej.

Akcje Workday skoczyły o blisko 18% (najsilniejszy wzrost śródsesyjny od 2012 roku) po informacjach o możliwym przejęciu. Doniesienia te pociągnęły w górę również inne spółki z sektora, w tym Salesforce, HubSpot i Wix.com. 🌍 Gospodarka i geopolityka Według wstępnych szacunków Eurostatu wyrównany sezonowo PKB wzrósł w II kwartale o 0,4% kw/kw w strefie euro (+1,0% r/r) oraz o 0,5% kw/kw w całej UE (+1,2% r/r), przyspieszając po słabym I kwartale. Zatrudnienie w obu obszarach zwiększyło się o skromne 0,1% kw/kw (+0,5% r/r).

Inflacja CPI we Francji wzrosła w lipcu 2026 r. do 2,1% r/r (z 1,8% w czerwcu), odbijając o 0,6% m/m. Wzrost cen napędzały usługi (transport, zakwaterowanie) oraz energia (+2,3% m/m), podczas gdy zwyżki hamowały letnie wyprzedaże towarów przemysłowych (-2,0% m/m).

Niemieckie ceny hurtowe wzrosły w lipcu 2026 r. o 5,3% r/r (+0,2% m/m). Głównym motorem były napięcia geopolityczne wokół Iranu oraz przywrócenie wyższych stawek podatku na paliwa (produkty naftowe: +24,1% r/r). Zwyżkowały także metale nieżelazne (+27,8% r/r), natomiast spadki odnotowano w kategorii żywych zwierząt (-18,5%) i nabiału.

Dane firmy Kpler wskazują, że 13 sierpnia odnotowano 13 potwierdzonych przepraw przez Cieśninę Ormuz (+44% d/d), z czego 9 statków skorzystało z tras wyznaczonych przez Iran. Zwiększony ruch odnotowano również w Cieśninie Bab al-Mandab (29 przepraw) oraz na Morzu Czerwonym (18 statków wpłynęło, 11 wypłynęło). 💱 Waluty, surowce i energia Indeks dolara ( USDIDX ) osuwa się dzisiaj o 0,3% po wczorajszej próbie wybicia 2-tygodniowego szczytu. Najmocniej odbija dolar nowozelandzki ( NZDUSD : +0,8%), nadrabiając wczorajszą wyprzedaż wywołaną spadkiem oczekiwań inflacyjnych. EURUSD dodaje 0,35%, rosnąc do 1,1570.

Metale szlachetne lekko odbijają po wczorajszej korekcie. Złoto zyskuje 0,3% do 4362 USD za uncję, a srebro dodaje 0,8%, osiągając 64,95 USD za uncję.

Kontrakty na ropę Brent (OIL) wymazały wzrosty z początku sesji i handlują bez większych zmian przy 87 USD za baryłkę. Wzrosty utrzymują się natomiast na kontraktach na gaz ziemny (NATGAS: +0,2%, NATGAS.EU: +0,5%).

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