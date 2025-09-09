Akcje Apple nieznacznie tracą podczas Apple Event 📉Co wiemy?

Amerykański gigant Apple (AAPL.US) przedstawił dziś szereg aktualizacji nowych produktów m.in.iPhone 17, AirPods i nową odsłonę zegarków smart, ale akcje nie notują dziś ponadnormatywnej zmienności, tracąc blisko 0,5%. Wydaje się, że inwestorzy ostrożnie podeszli do strategii cenowej i nowych możliwości nowych produktów Jeśli finalnie rynek uzna informacje ze spółki za niewystarczające, możemy zobaczyć presję spadkową w kierunku okolic 220 - 2025 USD, gdzie widzimy dwie kluczowe, wykładnicze średnie kroczące EMA50 i EMA200. Co wiemy? Prawdopodobny brak podwyżek cen w segmencie Apple Watch i AirPods oznacza możliwą presję na marże.

Potencjalne podwyżki cen iPhone’a 17 (50–100 USD) mogą zrekompensować koszty ceł i wesprzeć przychody.

Nowe funkcje zdrowotne i AI (oraz tłumaczenia w AirPods) – Apple wyraźnie inwestuje w technologie przyszłości (AI + healthcare).

Transmisja na YouTube zgromadziła ponad 650 tys. widzów przed startem eventu, co potwierdza silne zainteresowanie wydarzeniem. iPhone 17 Nowa generacja smartfonów – Apple zaprezentowało serię iPhone 17.

Kolory: lawendowy, błękit mglisty, czarny, biały i szałwiowy.

Ceramic Shield 2: ma być trzy razy bardziej odporna na zarysowania.

System iOS 26: nowy wygląd „Liquid Glass”, dostępny również na starszych urządzeniach.

Ceny: analitycy (np. Dan Ives z Wedbush) przewidują możliwe podwyżki cen o 50–100 USD z powodu taryf celnych. Apple Watch Series 11 i Ultra 3 Ceny bez zmian: SE 3: od 249 USD, Series 11: od 399 USD, Ultra 3: od 799 USD.

Watch Series 11: najcieńszy i najwygodniejszy dotychczas, z nowym modemem 5G, bardziej energooszczędny, bateria do 24h.

Nowa funkcja zdrowotna: monitorowanie nadciśnienia (oczekuje na zatwierdzenie FDA).

Watch Ultra 3: lepszy ekran, łączność satelitarna, obsługa 5G. AirPods Pro 3 Cena bez zmian: 249 USD, w sprzedaży od 19 września.

Nowości: tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym (AI), lepsza redukcja szumów i przestrzenny dźwięk, do 8 godzin pracy na baterii, pięć rozmiarów dla lepszego dopasowania.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.