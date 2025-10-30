Akcje Apple nieznacznie w górę po wynikach 📊Sprzedaż w Chinach spada

Akcje Apple niemal nie zareagowały na solidne wyniki finansowe, ponieważ pozytywne sygnały zostały zrównoważone negatywnymi, w tym wyraźnie niższą sprzedażą w Chinach (-4% r/r), gdzie prawdopodobnie patriotyczne tendencje ograniczają zainteresowanie produktami z USA na rzecz krajowych producentów. Także sprzedaż w obu Amerykach zawiodła oczekiwania. W pierwszej reakcji akcje spadły w handlu po godzinach, ale dość szybko wróciły do niewielkiego ponad 1% wzrostu; na finalną reakcję będziemy musieli poczekać do jutrzejszego otwarcia rynku w USA. W ujęciu rocznym zysk na akcję (EPS) Apple wzrósł o 13%, a przychody o 8%; w ujęciu kwartalnym — odpowiednio o 18% i 9%.

Zysk na akcję (EPS): 1,85 USD, prognoza: 1,77 USD

Przychody: 102,47 mld USD, prognoza: 102,19 mld USD

Przychody z iPhone’ów: 49,03 mld USD (+6,1% r/r)

49,03 mld USD (+6,1% r/r) Przychody z produktów: 73,72 mld USD, prognoza: 73,49 mld USD

73,72 mld USD, prognoza: 73,49 mld USD Przychody z usług: 28,75 mld USD, prognoza: 28,18 mld USD

28,75 mld USD, prognoza: 28,18 mld USD Przychody z komputerów Mac: 8,73 mld USD, prognoza: 8,55 mld USD

8,73 mld USD, prognoza: 8,55 mld USD Przychody z iPadów: 6,95 mld USD, prognoza: 6,97 mld USD

6,95 mld USD, prognoza: 6,97 mld USD Przychody z segmentu Wearables, Home & Accessories: 9,01 mld USD, prognoza: 8,64 mld USD

9,01 mld USD, prognoza: 8,64 mld USD Przychody w regionie Ameryk: 44,19 mld USD, prognoza: 44,45 mld USD

44,19 mld USD, prognoza: 44,45 mld USD Przychody w Chinach: 14,49 mld USD, prognoza: 16,43 mld USD

14,49 mld USD, prognoza: 16,43 mld USD Łączne koszty operacyjne: 15,91 mld USD, prognoza: 15,75 mld USD

15,91 mld USD, prognoza: 15,75 mld USD Apple ogłosiło dywidendę gotówkową w wysokości 0,26 USD na akcję.

Sprzedaż spółki wzrosła w Amerykach o 6% r/r, w Europie o 15% r/r, w Japonii o 12% r/r, w Azji (poza Chinami) o 14% r/r. Marża EBIT wzrosła dwucyfrowo, a zysk na akcję niemal podwoił się r/r.

Dyrektor generalny Apple Tim Cook twierdzi, że spadek przychodów w regionie większych Chin był spowodowany ograniczeniami podaży; dodaje, że nie przewiduje, kiedy one się złagodzą. Firma oczekuje powrotu do wzrostu w pierwszym kwartale w Chinach, napędzanego sprzedażą iPhone’ów. Kilka modeli iPhone 17 ma być obecnie ograniczonych podażowo. Apple spodziewa się kosztów w wysokości 1,4 mld USD związanego z cłami w kwartale grudniowym i szacuje marżę brutto między 47% a 48%. Dyrektor finansowy Apple przekazał, że jak dotąd spółka poniosła koszty celne w wysokości 1,1 mld USD w kwartale wrześniowym. Firma znacznie zwiększa inwestycje w sztuczną inteligencję (AI).

Źródło: xStation5