Akcje Apple rosną 2% po wynikach 📈Atomowy wzrost sprzedaży iPhone'a

Trzecia największa spółka w USA, Apple (AAPL.US) przedstawiła dziś wyniki za IV kw. 2025 roku, po raporcie akcje wzrosły nieznacznie - niespełna 2%. Zarówno przychody, jak i zyski na akcję przekroczyły oczekiwania Wall Street. Największym zaskoczeniem bez wątpienia okazała się silna sprzedaż iPhone'a w Chinach oraz w ogóle - bardzo mocna dynamika przychodów ze sprzedaży iPhone'ów. Co interesujące, sprzedaż w Chinach była bardzo niska w ciągu 3 ostatnich lat toteż obserwowany obecnie wzrost jest zupełną niespodzianką dla analityków. Poza raportem Apple'a wyniki przedstawiły też Visa (V.US), które walory cofają się o ok. 1,5% oraz producent pamięci masowej i nośników danych Sandisk (SNDK.US) - akcje spółki rosną prawie 14%.
Wyniki Apple'a za IV kw. 2025
Wzrost zysku na akcję (EPS): 2,84 USD (18% r/r, nowy historyczny rekord EPS); 42,1 mld USD netto
Przychody z produktów (łącznie): 113,74 mld USD vs 107,69 mld USD prognoza (16% r/r)
Przychody z iPhone’a: 85,27 mld USD vs 78,31 mld USD prognoza (23% r/r)
Przychody z usług (Services): 30,01 mld USD vs 30,02 mld USD prognoza (14% r/r)
Przychody z iPada: 8,60 mld USD vs 8,18 mld USD prognoza
Przychody z Maca: 8,39 mld USD vs 9,13 mld USD prognoza
Przychody z segmentu Wearables, Home & Accessories: 11,49 mld USD vs 12,13 mld USD prognoza
Przychody w Amerykach: 58,53 mld USD vs 59,06 mld USD prognoza
Przychody z Chin: 25,53 mld USD vs 21,82 mld USD prognoza (38% r/r)
Koszty operacyjne: 18,38 mld USD vs 18,18 mld USD prognoza
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: ok. 54 mld USD
Baza zainstalowanych urządzeń: ponad 2,5 mld aktywnych urządzeń
Dywidenda: 0,26 USD na akcję
Oczekiwania: Spółka oczekuje 13 do 16% r/r dynamiki przychodów w obecnym, I kw. 2026 roku
Wykres cen akcji Apple (D1)
Akcje Apple notowane są w okolicach 262 USD w handlu po zamknięciu rynku w USA. W komentarzu spółka wskazała, że jest zadowolona z rekorodowej w historii sprzedaży iPhone (na wszystkich rynkach, gdzie operuje zainteresowanie smartfonem było największe w historii) oraz usług.
Źródło: xStation5
Przychody z iPhone'a i usług wyniosły w IV kw. ponad 115 mld USD. Źródło: Apple, Datawrapper
