Akcje Howmet Aerospace rosną 10% po wynikach📈Gigant przemysłowy na fali

Howmet Aerospace (HWM.US) znajduje się w centrum jednego z najmocniejszych cykli w sektorze aerospace & defense ostatnich lat. Spółka wygenerowała ponad 80% całkowitej stopy zwrotu r/r, a wyniki kwartalne tylko wzmocniły momentum. Fundamenty są solidne, przepływy pieniężne rosną, bilans jest zdyscyplinowany, a rynek wycenia dziś scenariusz niemal bezbłędnej realizacji strategii wzrostu. W czwartym kwartale Howmet odnotował:

Non-GAAP EPS: 1,05 USD (vs. 0,97 USD konsensusu)

Przychody: 2,2 mld USD (+16% r/r)

Wzrost sprzedaży w segmencie Commercial Aerospace o 13% r/r

Reakcja rynku była jednoznacznie pozytywna - akcje rosną prawie 10% po publikacji raportu. Spółka przedstawiła także konstruktywną prognozę na 2026 rok, zakładając:

Przychody: ok. 9,1 mld USD

Skorygowany EPS: ok. 4,45 USD

Free cash flow: ok. 1,6 mld USD

W ujęciu całorocznym:

Przychody wzrosły o 11% r/r do 8,25 mld USD

Adjusted EBITDA zwiększyła się o 26% r/r do 2,4 mld USD

Skorygowany EPS wzrósł o 40% r/r do 3,77 USD

Free cash flow wyniósł 1,43 mld USD

Jednocześnie spółka obniżyła wskaźnik długu netto do EBITDA do 1x, spłaciła część zadłużenia, przeprowadziła skup akcji oraz znacząco podniosła dywidendę. To potwierdza wysoką jakość generowanych przepływów pieniężnych.

Fundamenty: silny popyt w cyklicznym otoczeniu

Wzrost Howmet jest wspierany przez:

Utrzymujący się popyt w lotnictwie komercyjnym i wysoką jakość produktów

Dynamiczny segment obronny (Defense Aerospace +21% r/r w 2025 r.)

Rosnące budżety obronne w USA i w Europie

Efekt dźwigni operacyjnej przy dwucyfrowej dynamice przychodów

Jednocześnie spółka utrzymuje podwyższone nakłady inwestycyjne (capex), co w krótkim terminie może ograniczać dynamikę FCF, ale wzmacnia pozycję konkurencyjną w dłuższym horyzoncie. Przy prognozowanym EPS na 2026 r. w okolicach 4,45–4,50 USD, rynek wycenia Howmet na ponad 50x oczekiwanych 12-miesięcznych zysków, a c/z przekracza 60x. To poziomy typowe dla spółek wzrostowych z sektora technologii, nie dla klasycznego producenta komponentów lotniczych – nawet jeśli operacyjnie działa on wyjątkowo efektywnie. Przy założeniu długoterminowego tempa wzrostu EPS w okolicach wysokich kilkunastu procent, obecne mnożniki implikują bardzo optymistyczny scenariusz kontynuacji cyklu bez istotnych zakłóceń.

Ryzyka, które należy monitorować

Potencjalna zmienność wydatków obronnych

Ryzyko spowolnienia dostaw kluczowych programów (np. F-35)

Presja konkurencyjna w sektorze komponentów lotniczych

Wysoki CAPEX w razie osłabienia cyklu

Ryzyko eskalacji napięć handlowych i wpływu taryf celnych

Obraz techniczny i sentyment

Momentum pozostaje wyjątkowo silne - kurs znajduje się na historycznych maksimach, wyraźnie powyżej średnich długoterminowych. Tego typu struktura często przyciąga kapitał momentum, co może podtrzymywać trend nawet przy wysokiej wycenie. Z drugiej strony, tak znaczące oddalenie od średniej 200-dniowej (EMA200, czerwona linia) zwiększa podatność na korektę w przypadku zmiany sentymentu. Howmet Aerospace pozostaje jednym z liderów obecnego cyklu w sektorze aerospace & defense. Fundamenty są solidne, bilans zdrowy, a wzrost zysków dynamiczny. Jednocześnie wycena wymaga dalszej perfekcyjnej realizacji strategii i utrzymania sprzyjającego otoczenia makro oraz budżetowego. Z perspektywy analitycznej jest to spółka wysokiej jakości operacyjnej, jednak przy obecnych mnożnikach rynek w dużym stopniu zdyskontował już pozytywny scenariusz. Dalszy kierunek notowań będzie zależał przede wszystkim od trwałości cyklu w lotnictwie komercyjnym i obronnym oraz zdolności spółki do utrzymania obecnej dynamiki zysków.

