Akcje Arcadium Lithium zyskują ponad 30% po informacji o zainteresowaniu przejęciem spółki przez Rio Tinto 📈

Przej臋cie stanowi艂oby kontynuacj臋 trendu du偶ych ofert w sektorze wydobywczym聽

Obie sp贸艂ki potwierdzi艂y rozpocz臋cie rozm贸w w sprawie potencjalnego przej臋cia

Na razie nie ma wi膮偶膮cych ustale艅 mi臋dzy nimi聽

Oferta Rio Tinto najprawdopodobniej b臋dzie oferowa艂a znaczn膮 premi臋聽

Notowania sp贸艂ki Arcadium Lithium (ALTM.US)聽 na otwarciu wystrzeli艂y o ponad 41% po potwierdzeniu informacji o rozwa偶aniu przej臋cia sp贸艂ki przez giganta wydobywczego Rio Tinto (RIO.UK). Informacje o potencjalnych rozmowach pojawia艂y si臋 ju偶 w pi膮tek, kiedy to notowania akcji Arcadium zyska艂y 10%. Cho膰 sp贸艂ki potwierdzi艂y ch臋膰 przyst膮pienia do rozm贸w, warto pami臋ta膰, 偶e na razie nie s膮 zwi膮zane 偶adnymi ustaleniami, st膮d doj艣cie do skutku transakcji wcale nie jest pewne.聽

Arcadium Lithium jest jednym z czo艂owych przedsi臋biorstw wydobywaj膮cych i przetwarzaj膮cych聽 lit. Szacunki wskazuj膮, 偶e obecnie sp贸艂ka odpowiada za 5% 艣wiatowej poda偶y metalu, a niekt贸re analizy wskazuj膮 na to, 偶e jej udzia艂 w 艣wiatowym rynku wzro艣nie do 6% do 2028 r. Sp贸艂ka dzia艂a m.in. w Argentynie, Kanadzie i zachodniej Australii.聽

Ci臋偶kie warunki rynkowe dla litu聽

Lit jest jednym z kluczowych metali przysz艂o艣ci, bior膮c pod uwag臋 transformacj臋 energetyczn膮, post臋puj膮cy rozw贸j technologiczny na 艣wiecie ii coraz wi臋kszy rynek pojazd贸w elektrycznych. Jednak偶e w ostatnich latach ceny metalu zosta艂y mocno nadszarpni臋te przez rynkowe otoczenie. Popyt na samochody elektryczne wyra藕nie zwalnia (w szczeg贸lno艣ci w Europie), co przek艂ada si臋 na znaczne ci臋cia w planach dotycz膮cych produkcji pojazd贸w na nadchodz膮ce lata. Decyzje czo艂owych europejskich producent贸w samochod贸w w sprawie rezygnacji z otwarcia cz臋艣ci nowych fabryk baterii wzmagaj膮 otoczenie nadpoda偶y na rynku metalu.聽

Dodatkowo, otoczenie wysokich st贸p procentowych spowalnia proces rozwoju OZE przez ograniczenie mo偶liwo艣ci inwestycyjnych firm, st膮d mocny czynnik pro-wzrostowy dla cen metalu pozostaje przyhamowany.

Jednak偶e w d艂u偶szej perspektywie wydaje si臋, 偶e ceny litu maj膮 potencja艂 do odbicia si臋 z do艂ka, a pocz膮tek cyklu obni偶ek st贸p procentowych mo偶e wspom贸c wzmo偶one inwestycje na rynku odnawialnych 藕r贸de艂 energii, co mo偶e pom贸c stymulowanie popytu na tyle, by wyci膮gn膮膰 metal z obecnych do艂k贸w. Nie da si臋 jednoznacznie wskaza膰, kiedy ceny osi膮gn膮 ju偶 najni偶szy poziom, jednak obecna przecena metalu 艣ci膮gaj膮ca w d贸艂 wyceny producent贸w i sp贸艂ek wydobywczych tworzy atrakcyjne 艣rodowisko do rozpocz臋cia przejmowania firm po bardzo atrakcyjnych wycenach. Wzmo偶ony ruch na rynku M&A w przypadku sp贸艂ek wydobywczych wskazuje, 偶e cz臋艣膰 firm i du偶ych inwestor贸w zaczyna obstawia膰 przybli偶enie si臋 cen do do艂ka, szukaj膮c w ten spos贸b rynkowych okazji.聽

Ceny litu dalej pozostaj膮 w trendzie spadkowym, zar贸wno w uj臋ciu m/m, jak i r/r. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

Arcadium Lithium na celowniku Rio Tinto聽

Jedn膮 z takich ofert mo偶e by膰 pr贸ba przej臋cia Arcadium Lithium przez Rio Tinto. Dla giganta wydobywczego taka transakcja mo偶e by膰 spe艂nieniem zapowiadanej strategii zwi臋kszenia ekspozycji na rynek litu. Dodatkowo, z perspektywy rynkowej obecna wycena Arcadium Lithium wydaje si臋 bardzo kusz膮ca. Wska藕niki warto艣ci fundamentalnej przed informacj膮 o potencjalnym przej臋ciu wskazywa艂y na notowania sp贸艂ki na poziomie P/BV w wysoko艣ci 0,5x, EV/Sales forward 4x, EV/EBITDA forward 10,2x.聽

Kapitalizacja rynkowa wynosz膮ce 3,3 mld $ jest znacznie poni偶ej estymowanej warto艣ci przez konsensus analityk贸w, szacuj膮cy warto艣膰 sp贸艂ki na poziomie ok. 5,2 mld $. Co wi臋cej, w przypadku ch臋ci przej臋cia, Rio Tinto najprawdopodobniej b臋dzie musia艂o zaoferowa膰 odpowiedni膮 premi臋, bior膮c pod uwag臋 efekt synergii, jaki przej臋cie Arcadium mo偶e mu zaoferowa膰. Niekt贸re wyceny wskazuj膮 nawet na warto艣膰 sp贸艂ki wynosz膮c膮 8,5 mld $.聽

聽

Czy przej臋cie mo偶e oznacza膰 sytuacj臋 win-win dla obu sp贸艂ek?

Arcadium Lithium na razie musia艂o mocno ogranicza膰 swoje projekty i ekspansj臋 ze wzgl臋du na ci臋偶ki rynek litu. W przypadku braku mo偶liwo艣ci w艂asnego finansowania projekt贸w potencja艂 do wzrostu sp贸艂ki zar贸wno na poziomie rynkowej wyceny, jak i przewidywanych przychod贸w jest obecnie mocno ograniczony. Jednak偶e, korzystaj膮c z mo偶liwo艣ci oferowanych przez Rio Tinto, prawdopodobnym jest, 偶e sp贸艂ka b臋dzie mog艂a rozwin膮膰 swoje projekty i rozszerzy膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰, tym samym wzmacniaj膮c pozycj臋 na globalnym rynku przetw贸rstwa litu.聽

Z drugiej strony Rio Tinto mo偶e w wyniku przej臋cia zdywersyfikowa膰 swoje portfolio i zwi臋kszy膰 ekspozycj臋 na rynek litu, a tak偶e uzyska膰 wi臋ksz膮 efektywno艣膰 swoich dotychczasowych przedsi臋wzi臋膰 m.in. dzi臋ki wykorzystaniu dzia艂alno艣ci Arcadium Lithium w Argentynie do wsparcia litowego projektu Rincon Lithium Project.聽

聽

Dzisiejszy ruch na notowaniach Arcadium Lithium nie wyczerpuje potencja艂u do wzrostu notowa艅 w przypadku doj艣cia do skutku transakcji. Wycena konsensusu w ci膮gu nast臋pnych 12 miesi臋cy wskazuje wci膮偶 na 12% potencja艂 do wzrostu, a prawdopodobne premium b臋dzie jeszcze wy偶sze. Warto jednak podkre艣li膰, 偶e wci膮偶 scenariusz ten pozostaje niepotwierdzony, a nie doj艣cie do skutku transakcji mo偶e r贸wnie偶 wi膮za膰 si臋 z mocnymi przecenami na walorach sp贸艂ki. 殴r贸d艂o: xStation聽