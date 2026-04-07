Akcje Broadcom eksplodują dzięki umowom z Google i Anthropic!

Akcje Broadcom zyskują na wartości po ogłoszeniu długoterminowych umów z Google i Anthropic, które znacząco poprawiają perspektywy spółki w segmencie infrastruktury dla sztucznej inteligencji. W ramach współpracy z Google Broadcom będzie projektować i dostarczać kolejne generacje Tensor Processing Units (TPU) oraz komponenty sieciowe dla infrastruktury AI Google aż do roku 2031. Współpraca z Anthropic obejmuje zapewnienie dostępu do około 3,5 gigawatów mocy obliczeniowej TPU od 2027 roku, odpowiadając rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania wspierające rozwój dużych modeli językowych i aplikacji generatywnych.

Długoterminowe kontrakty zapewniają Broadcomowi stabilność przychodów oraz lepszą przewidywalność popytu w branży półprzewodników, w której cykle koniunkturalne bywają zmienne i trudne do przewidzenia. Umowy jednocześnie wzmacniają pozycję spółki w wyścigu o dominację w obszarze obliczeń dla sztucznej inteligencji, konkurując pośrednio z gigantami GPU, takimi jak Nvidia Corporation.

Jednocześnie inwestycja w Broadcom wiąże się z pewnym ryzykiem, choć innym niż w typowych spółkach AI. Firma jest w dużym stopniu zależna od decyzji Google dotyczących wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji oraz od ewentualnych zmian w samej architekturze procesorów TPU. Google ponownie intensywnie angażuje się w rozwój własnych układów, co może ograniczać udział Broadcomu w przyszłych dużych kontraktach GPU, ale jednocześnie stwarza ryzyko, że jakiekolwiek znaczące zmiany w procesorach lub sposobie fizycznej budowy TPU mogą zmniejszyć wartość już zawartych długoterminowych umów. Broadcom pozostaje także narażony na wahania popytu na infrastrukturę AI, ryzyka geopolityczne w globalnym łańcuchu dostaw oraz ewentualne regulacje dotyczące dużych dostawców chmurowych.

Z punktu widzenia rynku Broadcom nie tylko potwierdza swoją rolę jednego z najważniejszych dostawców infrastruktury dla centrów danych AI, ale dzięki nowym, długoterminowym umowom z Google i Anthropic zyskuje również jeden z najbardziej przewidywalnych strumieni przychodów. Spółka znajduje się w dość złożonej sytuacji: z jednej strony korzysta z globalnego wzrostu wydatków na infrastrukturę AI, z drugiej zobowiązuje się utrzymywać technologiczne przywództwo i współpracować z największymi graczami, co zwiększa jej wartość i dynamikę rozwoju, ale jednocześnie podnosi poziom ryzyka.

Umowy z Google i Anthropic pokazują, że Broadcom konsekwentnie buduje swoją pozycję jako kluczowy gracz w sektorze infrastruktury AI. Strategiczne partnerstwa zapewniają spółce stabilne źródła przychodów, dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz mocną pozycję w rynku, który w nadchodzących latach będzie rósł wraz z popularyzacją sztucznej inteligencji i generatywnych modeli językowych. Realizacja tych kontraktów może w średniej i długiej perspektywie przyczynić się do dalszego wzrostu wartości spółki oraz wzmocnienia jej pozycji w globalnym sektorze półprzewodników. Broadcom pozostaje atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących ekspozycji na rozwój infrastruktury AI, oferując solidne fundamenty finansowe przy jednoczesnym umiarkowanym ryzyku technologicznym, cyklicznym i geopolitycznym

Źródło: xStation5