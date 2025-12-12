Akcje Broadcom tracą 5% mimo mocnych wyników i popytu na AI 📉

Broadcom (AVGO.US) dostarczył kolejny wyjątkowo mocny kwartał, wyraźnie przebijając oczekiwania Wall Street i umacniając swoją pozycję jako drugi po Nvidii, główny beneficjent globalnego boomu na półprzewodniki związane ze sztuczną inteligencją. Zarówno przychody, jak i zysk na akcję (EPS) okazały się wyższe od prognoz, jednak kluczowe wnioski kryją się w prognozach spółki oraz przyspieszającym tempie wzrostu popytu na rozwiązania AI. Spółka poinformowała, że marże ulegną obniżeniu ze względu na strukturę przychodów z AI, co prawdopodobnie było głównym powodem realizacji zysków przez inwestorów mimo bardzo solidnych wyników finansowych.

Broadcom przebił prognozy przychodów (18,02 mld USD wobec oczekiwanych 17,49 mld USD) oraz zysku na akcję (1,95 USD wobec prognozowanych 1,87 USD), a także przedstawił prognozę na bieżący pierwszy kwartał roku fiskalnego, zakładając przychody na poziomie 19,1 mld USD, podczas gdy analitycy LSEG oczekiwali 18,3 mld USD.

AI pozostaje głównym motorem wzrostu Broadcomu

Zarząd prognozuje przychody w pierwszym kwartale fiskalnym na poziomie 19,1 mld USD, wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego, co implikuje solidny wzrost o 28% r/r. Co najważniejsze, Hock Tan potwierdził, że sprzedaż układów AI w bieżącym kwartale podwoi się rok do roku, osiągając 8,2 mld USD. Wzrost ten napędzany jest zarówno przez niestandardowe akceleratory (XPU), jak i krzem do sieci AI. Podkreśla to rosnące strategiczne znaczenie Broadcomu w cyklu rozbudowy infrastruktury hyperscale.

Rosnące momentum w segmencie niestandardowego krzemu (custom silicon)

Broadcom ujawnił, że pozyskał już piątego klienta hyperscale dla swoich niestandardowych układów AI oraz potwierdził, że firmą stojącą za wcześniej nieujawnionym zamówieniem Google TPU o wartości 10 mld USD była Anthropic. Portfel zamówień (backlog) związanych z AI – obejmujący XPU, przełączniki i komponenty do centrów danych – wynosi obecnie 73 mld USD na kolejne 18 miesięcy, co zapewnia wyjątkowo wysoką widoczność przyszłych przychodów jak na spółkę z sektora półprzewodników.

Broadcom wyrasta na główną alternatywę dla Nvidii

Niestandardowe układy spółki, w tym TPU Ironwood od Google wykorzystywane przez Anthropic, zyskują na znaczeniu, gdy hyperskalerzy dążą do większego zróżnicowania architektury oraz lepszej kontroli kosztów. Hock Tan podkreślił, że klienci coraz częściej chcą „kontrolować własny los”, rozwijając autorskie akceleratory – jest to trend strukturalny, który bezpośrednio sprzyja Broadcomowi.

Silne wyniki bazowe we wszystkich segmentach działalności

Łączne przychody wzrosły o 28%, przy czym sprzedaż układów AI zwiększyła się aż o 74% r/r.

Segment Semiconductor Solutions: 11,07 mld USD (+22% r/r), powyżej oczekiwań.

Segment Infrastructure Software: 6,94 mld USD (+26% r/r), wspierany integracją VMware.

Zysk netto niemal się podwoił, osiągając 8,51 mld USD, co podkreśla silną dźwignię operacyjną spółki.

Dywidenda kwartalna została podniesiona do 0,65 USD na akcję, co odzwierciedla utrzymującą się pewność zarządu co do generowania przepływów pieniężnych. Broadcom realizuje strategię na poziomie, który potwierdza jego pozycję jako kluczowego dostawcy w szybko rozwijającym się ekosystemie niestandardowego krzemu. Przy spodziewanym podwojeniu przychodów z AI, rosnącej bazie klientów oraz rekordowym portfelu zamówień, spółka wchodzi w 2026 rok z jednym z najsilniejszych profili wzrostu w całej branży półprzewodników – nawet jeśli krótkoterminowa zmienność wokół oczekiwań rynkowych będzie się utrzymywać.

Reakcja Wall Street wydaje się raczej realizacją zysków po tym, jak akcje wzrosły do rekordowego poziomu, niż sygnałem poważnej zmiany nastawienia. Wyniki Broadcomu były solidne, a backlog związany z AI osiągnął rekordowy poziom.

